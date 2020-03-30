Так нужно ли проходить техосмотр во время чрезвычайного положения?

«На данный момент срок действия техосмотра транспортного средства не продлевают, - заявляет руководитель технического отдела Департамента шоссейных дорог Юрго Вахтра. - Для безопасного дорожного движения важно, чтобы все транспортные средства, участвующие в нем, прошли техосмотр, поскольку даже в условиях чрезвычайного положения важно гарантировать безопасность на наших дорогах, а технически исправное транспортное средство играет ключевую роль в этом».

На сегодняшний день ограничений на деятельность техосмотра в связи с чрезвычайным положением не установлено. На техосмотр требуется представить транспортное средство, которое используется в дорожном движении. Стоит отметить, что во время чрезвычайного положения не применяются наказания за движение на транспортном средстве без техосмотра в пункт тестирования на коронавирус.

Моги ли я ездить на транспортном средстве без техосмотра?

На транспортном средстве, у которого отсутствует действующий техосмотр, разрешено ехать осторожно, учитывая характер опасности, и исключительно по кратчайшему пути

в ближайшую ремонтную мастерскую,

в пункт техосмотра,

в бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог,

на место парковки.

Как вести себя на техосмотре во время чрезвычайного положения?

Пункты техосмотра вы найдете здесь.

Представляя автомобиль на техосмотр, нужно соблюдать следующие указания по безопасному проведению техосмотра.

Выберите подходящий пункт техосмотра, проконсультируйтесь с пунктом техосмотра, какое время было бы наилучшим для прохождения техосмотра, чтобы избежать ожидания в очереди.

По возможности забронируйте время проведения техосмотра и уплатите плату по банковской ссылке, чтобы уменьшить прямой контакт с работником техосмотра.

Отправляясь на техосмотр, запаситесь по возможности средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки, чистящие салфетки).

По прибытии на техосмотр используйте средства индивидуальной защиты и сообщите о своем прибытии работнику техосмотра, например, используя телефон или сигнал.

По прибытии на техосмотр, поместите документы о регистрации автомобиля на приборную панель без обертки и ключ зажигания так, чтобы работник техосмотра получил его без прямого контакта с вами.

Дополнительное оснащение автомобиля – огнетушитель, знак аварийно остановки, упорные башмаки и при необходимости средства первой помощи – поместите для работника техосмотра в легкодоступное место. Чем меньше работник техосмотра будет находиться в автомобиле, тем безопаснее будет проведение техосмотра.

При прохождении техосмотра, пожалуйста, находитесь на безопасном расстоянии (прибл. 5 метров) от работника техосмотра и желательно на свежем воздухе (на улице). Соблюдайте инструкции, находящиеся или полученные в пункте техосмотра.

По окончании техосмотра работник техосмотра оформит регистрационные документы и положит их на приборную панель. С решением техосмотра «повторный» выдается дополнительно карта контроля, на которой зафиксированы имеющиеся у автомобиля недостатки. Если у вас есть вопросы, то общайтесь с работником техосмотра на свежем воздухе на достаточном расстоянии и используйте одновременно средства индивидуальной защиты.

Если по прибытии на техосмотр у вас отсутствовало бронирование и за техосмотр не было уплачено, выслушайте рекомендации работника техосмотра и соблюдайте указания, которые вывешены в пункте техосмотра.

По окончании техосмотра протрите чистящими салфетками места, до которых дотрагивался работник техосмотра, и проветрите автомобиль.

Что работник техосмотра проверяет в автомобиле, то есть что я должен протереть после техосмотра?

Работник техосмотра проверяет в салоне автомобиля следующие части:

Рулевое колесо и выключатель устройства звукового сигнала.

Рычаги/штанги, крепящиеся к рулевой колонке.

Выключатель фар и обогрева.

Солнцезащитный козырек и рычаг открытия капота.

Рычаг переключения передач и рычаг стояночного тормоза.

Выключатели и рычаги стеклоподъемника.

Дверные ручки (внутренние и внешние).

Ремень безопасности, пряжки и замки ремня безопасности.

Выключатели или рычаги регулировки сиденья.

Рычаг или выключатель открытия крышки топливного бака и пробка топливного бака.

Дополнительное оснащение.

Ключ зажигания и документы регистрации автомобиля.

Выключатель аварийного выхода (при его наличии).