Так нужно ли проходить техосмотр во время чрезвычайного положения?
Ранее был озвучен план Министерства экономики и коммуникаций начать переносить время прохождения обязательного техосмотра, но пока план не реализован. Так что делать с транспортными средствами, чей техосмотр уже не действителен или его срок действия подходит к концу?
«На данный момент срок действия техосмотра транспортного средства не продлевают, - заявляет руководитель технического отдела Департамента шоссейных дорог Юрго Вахтра. - Для безопасного дорожного движения важно, чтобы все транспортные средства, участвующие в нем, прошли техосмотр, поскольку даже в условиях чрезвычайного положения важно гарантировать безопасность на наших дорогах, а технически исправное транспортное средство играет ключевую роль в этом».
На сегодняшний день ограничений на деятельность техосмотра в связи с чрезвычайным положением не установлено. На техосмотр требуется представить транспортное средство, которое используется в дорожном движении. Стоит отметить, что во время чрезвычайного положения не применяются наказания за движение на транспортном средстве без техосмотра в пункт тестирования на коронавирус.
Моги ли я ездить на транспортном средстве без техосмотра?
На транспортном средстве, у которого отсутствует действующий техосмотр, разрешено ехать осторожно, учитывая характер опасности, и исключительно по кратчайшему пути
- в ближайшую ремонтную мастерскую,
- в пункт техосмотра,
- в бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог,
- на место парковки.
Как вести себя на техосмотре во время чрезвычайного положения?
Пункты техосмотра вы найдете здесь.
Представляя автомобиль на техосмотр, нужно соблюдать следующие указания по безопасному проведению техосмотра.
- Выберите подходящий пункт техосмотра, проконсультируйтесь с пунктом техосмотра, какое время было бы наилучшим для прохождения техосмотра, чтобы избежать ожидания в очереди.
- По возможности забронируйте время проведения техосмотра и уплатите плату по банковской ссылке, чтобы уменьшить прямой контакт с работником техосмотра.
- Отправляясь на техосмотр, запаситесь по возможности средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки, чистящие салфетки).
- По прибытии на техосмотр используйте средства индивидуальной защиты и сообщите о своем прибытии работнику техосмотра, например, используя телефон или сигнал.
- По прибытии на техосмотр, поместите документы о регистрации автомобиля на приборную панель без обертки и ключ зажигания так, чтобы работник техосмотра получил его без прямого контакта с вами.
- Дополнительное оснащение автомобиля – огнетушитель, знак аварийно остановки, упорные башмаки и при необходимости средства первой помощи – поместите для работника техосмотра в легкодоступное место. Чем меньше работник техосмотра будет находиться в автомобиле, тем безопаснее будет проведение техосмотра.
- При прохождении техосмотра, пожалуйста, находитесь на безопасном расстоянии (прибл. 5 метров) от работника техосмотра и желательно на свежем воздухе (на улице). Соблюдайте инструкции, находящиеся или полученные в пункте техосмотра.
- По окончании техосмотра работник техосмотра оформит регистрационные документы и положит их на приборную панель. С решением техосмотра «повторный» выдается дополнительно карта контроля, на которой зафиксированы имеющиеся у автомобиля недостатки. Если у вас есть вопросы, то общайтесь с работником техосмотра на свежем воздухе на достаточном расстоянии и используйте одновременно средства индивидуальной защиты.
- Если по прибытии на техосмотр у вас отсутствовало бронирование и за техосмотр не было уплачено, выслушайте рекомендации работника техосмотра и соблюдайте указания, которые вывешены в пункте техосмотра.
- По окончании техосмотра протрите чистящими салфетками места, до которых дотрагивался работник техосмотра, и проветрите автомобиль.
Что работник техосмотра проверяет в автомобиле, то есть что я должен протереть после техосмотра?
- Работник техосмотра проверяет в салоне автомобиля следующие части:
- Рулевое колесо и выключатель устройства звукового сигнала.
- Рычаги/штанги, крепящиеся к рулевой колонке.
- Выключатель фар и обогрева.
- Солнцезащитный козырек и рычаг открытия капота.
- Рычаг переключения передач и рычаг стояночного тормоза.
- Выключатели и рычаги стеклоподъемника.
- Дверные ручки (внутренние и внешние).
- Ремень безопасности, пряжки и замки ремня безопасности.
- Выключатели или рычаги регулировки сиденья.
- Рычаг или выключатель открытия крышки топливного бака и пробка топливного бака.
- Дополнительное оснащение.
- Ключ зажигания и документы регистрации автомобиля.
- Выключатель аварийного выхода (при его наличии).
NB! Некоторые чистящие салфетки могут повредить поверхности автомобиля и свидетельство о регистрации.