Пн, 30.03.2020
У нас очень ответственные и осторожные люди, мы надеемся, что таких драконовских методов не потребуется. Урмас Рейнсалу
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  • Так нужно ли проходить техосмотр во время чрезвычайного положения?

Так нужно ли проходить техосмотр во время чрезвычайного положения?
Отвечает Департамент шоссейных дорог

Техосмотр.

ФОТО: Urmas Luik

Ранее был озвучен план Министерства экономики и коммуникаций начать переносить время прохождения обязательного техосмотра, но пока план не реализован. Так что делать с транспортными средствами, чей техосмотр уже не действителен или его срок действия подходит к концу? 

«На данный момент срок действия техосмотра транспортного средства не продлевают, - заявляет руководитель технического отдела Департамента шоссейных дорог Юрго Вахтра. - Для безопасного дорожного движения важно, чтобы все транспортные средства, участвующие в нем, прошли техосмотр, поскольку даже в условиях чрезвычайного положения важно гарантировать безопасность на наших дорогах, а технически исправное транспортное средство играет ключевую роль в этом».

На сегодняшний день ограничений на деятельность техосмотра в связи с чрезвычайным положением не установлено. На техосмотр требуется представить транспортное средство, которое используется в дорожном движении. Стоит отметить, что во время чрезвычайного положения не применяются наказания за движение на транспортном средстве без техосмотра в пункт тестирования на коронавирус.

Моги ли я ездить на транспортном средстве без техосмотра?

На транспортном средстве, у которого отсутствует действующий техосмотр, разрешено ехать осторожно, учитывая характер опасности, и исключительно по кратчайшему пути

  • в ближайшую ремонтную мастерскую,
  • в пункт техосмотра,
  • в бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог,
  • на место парковки.

Как вести себя на техосмотре во время чрезвычайного положения?

Пункты техосмотра вы найдете здесь.

Представляя автомобиль на техосмотр, нужно соблюдать следующие указания по безопасному проведению техосмотра.

  • Выберите подходящий пункт техосмотра, проконсультируйтесь с пунктом техосмотра, какое время было бы наилучшим для прохождения техосмотра, чтобы избежать ожидания в очереди.
  • По возможности забронируйте время проведения техосмотра и уплатите плату по банковской ссылке, чтобы уменьшить прямой контакт с работником техосмотра.
  • Отправляясь на техосмотр, запаситесь по возможности средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки, чистящие салфетки).
  • По прибытии на техосмотр используйте средства индивидуальной защиты и сообщите о своем прибытии работнику техосмотра, например, используя телефон или сигнал.
  • По прибытии на техосмотр, поместите документы о регистрации автомобиля на приборную панель без обертки и ключ зажигания так, чтобы работник техосмотра получил его без прямого контакта с вами.
  • Дополнительное оснащение автомобиля – огнетушитель, знак аварийно остановки, упорные башмаки и при необходимости средства первой помощи – поместите для работника техосмотра в легкодоступное место. Чем меньше работник техосмотра будет находиться в автомобиле, тем безопаснее будет проведение техосмотра.
  • При прохождении техосмотра, пожалуйста, находитесь на безопасном расстоянии (прибл. 5 метров) от работника техосмотра и желательно на свежем воздухе (на улице). Соблюдайте инструкции, находящиеся или полученные в пункте техосмотра.
  • По окончании техосмотра работник техосмотра оформит регистрационные документы и положит их на приборную панель. С решением техосмотра «повторный» выдается дополнительно карта контроля, на которой зафиксированы имеющиеся у автомобиля недостатки. Если у вас есть вопросы, то общайтесь с работником техосмотра на свежем воздухе на достаточном расстоянии и используйте одновременно средства индивидуальной защиты.
  • Если по прибытии на техосмотр у вас отсутствовало бронирование и за техосмотр не было уплачено, выслушайте рекомендации работника техосмотра и соблюдайте указания, которые вывешены в пункте техосмотра.
  • По окончании техосмотра протрите чистящими салфетками места, до которых дотрагивался работник техосмотра, и проветрите автомобиль.

Что работник техосмотра проверяет в автомобиле, то есть что я должен протереть после техосмотра?

  • Работник техосмотра проверяет в салоне автомобиля следующие части:
  • Рулевое колесо и выключатель устройства звукового сигнала.
  • Рычаги/штанги, крепящиеся к рулевой колонке.
  • Выключатель фар и обогрева.
  • Солнцезащитный козырек и рычаг открытия капота.
  • Рычаг переключения передач и рычаг стояночного тормоза.
  • Выключатели и рычаги стеклоподъемника.
  • Дверные ручки (внутренние и внешние).
  • Ремень безопасности, пряжки и замки ремня безопасности.
  • Выключатели или рычаги регулировки сиденья.
  • Рычаг или выключатель открытия крышки топливного бака и пробка топливного бака.
  • Дополнительное оснащение.
  • Ключ зажигания и документы регистрации автомобиля.
  • Выключатель аварийного выхода (при его наличии).

NB! Некоторые чистящие салфетки могут повредить поверхности автомобиля и свидетельство о регистрации.

Что делать водителям, у которых сейчас заканчивается срок действия медицинской справки?

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