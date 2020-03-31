«Хотели дождаться, когда народ увидит трупы»: 29 регионов России ввели режим самоизоляции

Кроме того, меру поддержали в Санкт-Петербурге, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Волгоградской, Иркутской, Калужской, Калининградской, Курской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Ростовской областях, Чечне и Чувашии, Забайкалье и Башкирии.

Режим самоизоляции во вторник готовятся также ввести в Новосибирской области. В Хабаровске будут проводить профилактические рейды с участием сотрудников полиции и дружинников, чтобы разъяснять гражданам необходимость соблюдать режим самоизоляции, передает NEWSru.

Власти Тюменской области пригрозили ввести полную изоляцию, как в Москве, если люди не будут придерживаться введенного ранее «режима разобщения» - отказа от посещений общественных мест и соблюдения дистанции. Карелия стала первым регионом России, где власти остановили работу общественного транспорта. При этом на момент принятия решения 27 марта там не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.

В Петербурге режим самоизоляции, в отличие от Москвы, имеет срок. Согласно постановлению городского правительства, он действует до 5 апреля, но для жителей старше 65 лет - до 14 апреля. Также до 1 июня временно приостановлено бронирование и размещение в пансионатах, домах отдыха и санаториях, передает «РИА Новости».

В Коми режим самоизоляции действует до 12 апреля.

Во всех регионах, где действует режим, жителям запрещено покидать места своего проживания, кроме походов в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выноса мусора, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома, получения экстренной медицинской помощи, при угрозе жизни. Также выходить из дома можно на работу, если нет возможности работать удаленно.

На время действия режима самоизоляции приостанавливается оказание услуг, предусматривающих личное присутствие клиента, например, парикмахерских. Дистанционные услуги, в частности, доставка товаров, продолжат оказывать.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал всем регионам принять такие же меры, как в Москве и Московской области. Президент РФ Владимир Путин также призвал всех россиян отправиться на самоизоляцию. До его заявления некоторые регионы не предпринимали особых мер по борьбе с коронавирусом.

По словам источника Русской службы ВВС, близкого к администрации президента, правительство и лично Мишустин на прошлой неделе «глушили все региональные инициативы по более жестким карантинным мерам».

«Президент хочет, чтобы решения принимало правительство. А Мишустин просто боится принимать решения. Правительство хотело дождаться, когда народ увидит массовое заболевание и трупы и сам попросит - закройте к черту всё и всех, мы хотим жить. А самим взять на себя непопулярные решения и спасти энное число человеческих жизней они не готовы», - объяснил собеседник телерадиокомпании.

Губернаторы же, по его словам, наоборот, выступали за более жесткие меры - в первую очередь в Москве, откуда в регионы приезжает большинство заболевших. При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что мэр Москвы не имеет полномочий объявлять об ограничении прав и свобод граждан, которые могут вводиться лишь по решению Федерального собрания и президента России.