В Маарду у работника больницы обнаружен коронавирус

«Сегодня утром в горуправу поступила информация об одном зараженном короновирусом работнике Каллавереской больнице, - сказала Rus.Postimees руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба. - По имеющимся у нас данным, больница тесно сотрудничает с Департаментом здоровья и мы убеждены, что будут приняты все необходимые меры, чтобы обезопасить работников и пациентов больницы».

Находящаяся в городе Маарду больница является частным акционерным обществом AS Kallavere Haigla, город не входит в число акционеров и вмешиваться в хозяйственную деятельность больницы горуправа не может.

«Тем не менее, поскольку речь идет о здоровье маардуских людей, город помогает больнице чем может. Зная о дефиците средств личной защиты во всей стране, город передал больнице 4000 перчаток и 200 масок. Все имеющиеся у города маски были разделены между людьми, которые каждый день рискуют своим здоровьем и работают на благо горожан - прежде всего социальные службы города, добровольцы на патрулях и Каллавереская больница», - отметила Кацуба.