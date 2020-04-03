Кылварт – президенту: если так нам удастся сохранить хотя бы одну жизнь, это того стоит

Прежде всего хочется поблагодарить уважаемую госпожу президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями.

Уверен, именно сейчас исключительно важно, чтобы народ нашей страны отбросил политические предрассудки, забыл о разногласиях и сумел объединиться перед лицом общей беды. К сожалению, в интервью президента, которое она дала Vikerraadio, был заложен противоположный сигнал обществу.

Напомню, с момента введения чрезвычайного положения эстонскую общественность остро волновал вопрос недостаточной информированности русскоговорящего населения страны. К таллиннским властям неоднократно обращались эстонские журналисты, руководство полиции, представители различных государственных структур с вопросом, почему русскоязычное население недостаточно информировано. Немного странно, что к нам: ведь именно Таллинн сохранил системную русскоязычную коммуникацию, за что неоднократно подвергался нападкам с самых разных сторон. Несмотря на это, мы оперативно нашли возможность создать дополнительный источник информации для русскоязычных людей.

Проблема состоит не в том, что русские чего-то не знают, не понимают или понимают неправильно. Любая информация усваивается лучше и принимается быстрее, если она поступает из разных источников, с необходимой степенью детализации и повторенная неоднократно. Понятно, что источников информации на эстонском языке в нашей стране в несколько раз больше, чем на русском. Можно продолжать дискутировать, должна ли в Эстонии информация распространяться на русском языке в принципе. Но нельзя не отдавать себе отчет в том, что примерно для 30% населения нашей страны русский язык является языком домашнего общения. И желание этих людей получать информацию на родном языке – это норма, а не попытка противостояния или демонстрация протеста, и тем более – не отказ от необходимости учить эстонский язык.

Уверен, что госпожа президент по долгу службы многие годы жившая за пределами нашей родины, в совершенстве владеет несколькими иностранными языками и регулярно читала новости на разных языках, но при этом ей и тогда наверняка хотелось получать информацию на эстонском. И вовсе не потому, что она не способна усвоить ее иначе, просто родной язык – это больше, чем средство передачи информации.

Очень хорошо, что, проанализировав последствия «Бронзовой ночи», государство пошло на то, чтобы начать коммуницировать с русскоязычным населением на более постоянной основе, создав телеканал ETV+. Необходимо отметить, что Таллинн в последнее время активно сотрудничает с этим каналом. Именно на этом канале в прямом эфире транслируется пресс-конференции мэрии на русском языке. Этот формат был создан в связи с чрезвычайным положением. Программа телепередач ETV+ публикуется в городской газете «Столица». И мы будем продолжать и развивать сотрудничество при наличии обоюдного интереса.