Отделение экстренной медицины в Нарве открыли после реконструкции в спешном порядке, не дожидаясь мебели

На параллельное ЭМО персонала не хватило

Сейчас в больнице продолжает действовать временное ЭМО со входом со стороны ул. Хайгла. На прошлой неделе руководитель больницы Олев Силланд рассказывал Rus.Postimees, что временное отделение переориентируют только на прием инфицированных коронавирусом, а обычные пациенты будут направляться в обновленное ЭМО со входом со стороны ул. Маслова. Но после общения с коллегами из Тарту и Центральной больницы Ида-Вирумаа, а также с медицинским штабом, руководство Нарвской больницы изменило план.

Для того, чтобы в больнице могли работать одновременно два полноценных отделения экстренной медицины, недостаточно врачей, объяснил доктор Силланд. Всех пациентов будут принимать в новом отделении, но здесь есть возможность изолировать больных с подозрением на коронавирусную инфекцию от остальных пациентов.

Хотя больные COVID-19 в Нарве есть, ни один из них пока не находится в местной больнице. Ее руководитель надеется, что первых инфицированных коронавирусом медики встретят уже обновленном ЭМО.

“Сегодня у нас была консультация с центральной больницей уезда. Мы окончательно определились, где будет красная зона, где зеленая”, - рассказала Олев Силланд.

Инфекционное отделение в старом здании больницы к приему больных с COVID-19 давно готово, но вопрос был в том, как принимать пациентов, с подозрением на коронавирус. Нарвские медики будут направлять пробы в Ида-Вирускую Центральную больницу, ждать ответа нужно будет не менее 10 часов, и в это время больного нужно лечить в изоляции.

“Был разговор, что из Америки, может быть, придут реактивы, подходящие к тому оборудованию, которое имеется у нас в Нарве. Но этот вопрос только через две недели выяснится, - сказал руководитель Нарвской больницы. - Тогда мы сможем тестировать на месте, и ответ будем получать за час. Временной фактор здесь очень важный - персонал одевается из предосторожности, чтобы не заразиться, и быстрый тест позволит нам экономить средства защиты”.

Ситуация заставляет торопиться

Из-за чрезвычайного положения открытие провели с небольшим количеством гостей, но от традиционного перерезания ленточки не отказались. Кроме персонала и журналистов на открытии были только руководители строителей, а также мэр Алексей Евграфов и председатель горсобрания Ирина Янович, которая является также председателем совета Нарвской больницы.

Алексей Евграфов рассказал, что ситуация в стране заставила ускорить все работы, и разрешение на эксплуатацию после окончания строительства городская управа также выдала в ускоренном порядке.

“Это событие для города очень важное, - сказал мэр. - Мы получаем абсолютно новые возможности для наших горожан. Я надеюсь, что это место после реновации позволит улучшить обслуживание больных. Я уверен, что врачи и медсестры приложат все усилия, чтобы так и было”.