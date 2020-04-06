Отделение экстренной медицины в Нарве открыли после реконструкции в спешном порядке, не дожидаясь мебели

В понедельник в Нарвской больнице открылось после масштабной реконструкции приемное отделение, которое теперь называется отделением экстренной медицины (ЭМО). В ближайшие дни его сотрудники будут переезжать на новые площади и тренироваться в использовании специальных медицинских костюмов, чтобы принимать больных с COVID-19.
На параллельное ЭМО персонала не хватило
Сейчас в больнице продолжает действовать временное ЭМО со входом со стороны ул. Хайгла. На прошлой неделе руководитель больницы Олев Силланд рассказывал Rus.Postimees, что временное отделение переориентируют только на прием инфицированных коронавирусом, а обычные пациенты будут направляться в обновленное ЭМО со входом со стороны ул. Маслова. Но после общения с коллегами из Тарту и Центральной больницы Ида-Вирумаа, а также с медицинским штабом, руководство Нарвской больницы изменило план.
Для того, чтобы в больнице могли работать одновременно два полноценных отделения экстренной медицины, недостаточно врачей, объяснил доктор Силланд. Всех пациентов будут принимать в новом отделении, но здесь есть возможность изолировать больных с подозрением на коронавирусную инфекцию от остальных пациентов.
Хотя больные COVID-19 в Нарве есть, ни один из них пока не находится в местной больнице. Ее руководитель надеется, что первых инфицированных коронавирусом медики встретят уже обновленном ЭМО.
“Сегодня у нас была консультация с центральной больницей уезда. Мы окончательно определились, где будет красная зона, где зеленая”, - рассказала Олев Силланд.
Инфекционное отделение в старом здании больницы к приему больных с COVID-19 давно готово, но вопрос был в том, как принимать пациентов, с подозрением на коронавирус. Нарвские медики будут направлять пробы в Ида-Вирускую Центральную больницу, ждать ответа нужно будет не менее 10 часов, и в это время больного нужно лечить в изоляции.
“Был разговор, что из Америки, может быть, придут реактивы, подходящие к тому оборудованию, которое имеется у нас в Нарве. Но этот вопрос только через две недели выяснится, - сказал руководитель Нарвской больницы. - Тогда мы сможем тестировать на месте, и ответ будем получать за час. Временной фактор здесь очень важный - персонал одевается из предосторожности, чтобы не заразиться, и быстрый тест позволит нам экономить средства защиты”.
Ситуация заставляет торопиться
Из-за чрезвычайного положения открытие провели с небольшим количеством гостей, но от традиционного перерезания ленточки не отказались. Кроме персонала и журналистов на открытии были только руководители строителей, а также мэр Алексей Евграфов и председатель горсобрания Ирина Янович, которая является также председателем совета Нарвской больницы.
Алексей Евграфов рассказал, что ситуация в стране заставила ускорить все работы, и разрешение на эксплуатацию после окончания строительства городская управа также выдала в ускоренном порядке.
“Это событие для города очень важное, - сказал мэр. - Мы получаем абсолютно новые возможности для наших горожан. Я надеюсь, что это место после реновации позволит улучшить обслуживание больных. Я уверен, что врачи и медсестры приложат все усилия, чтобы так и было”.
Ирина Янович также поздравила медиков с переездом в обновленное отделение и пожелала им легко освоиться в нем.
По словам Олева Силланда, строительные работы обошлись в два миллиона евро, еще 200 тысяч было потрачено на оборудование. К моменту официального открытия часть оборудования еще не была смонтирована, почти не было обычной мебели, но главные системы ЭМО уже были готовы к работе.
Из машины скорой помощи есть два пути
Сестра-хозяйка нового отделения экстренной медицины Инна Кордончук рассказала, что машины скорой помощи будут заезжать в бокс, из которого есть два входа в здание - для обычных пациентов и для тех, кого нужно поместить в палату-изолятор.
Для больных, которые пришли в больницу сами, в шестиэтажном корпусе появился отдельный вход в отделение экстренной медицины. Сразу у входа - помещение для триажной сестры, которая будет предварительно осматривать и сортировать пациентов по степени срочности, и зал ожидания.
В ЭМО предусмотрена отдельная комната оживления, а также большое открытое помещение, где располагается центральный пост и палата наблюдения на несколько коек. На стенах отделения 28 консолей, к каждой из которых подведены кислород, электричество и каналы связи. Эти консоли располагаются не только в палатах, но также в коридоре, в зале ожидания и даже в комнате отдыха врачей, чтобы в случае массового наплыва пациентов, можно было подключить к системам жизнеобеспечения как можно больше больных.
“Если случится какая-то кризисная ситуация, мы можем подвести кровать с пациентом к консоли, и здесь всё есть. Нужно только подключить”, - объяснила Инна Кордончук.
Отделение экстренной медицины рассчитано не только на больных, чья жизнь находится под угрозой. Как и в старом приемном отделении, поступающим больным здесь будут зашивать раны, накладывать гипс, их будет принимать врач-ортопед.