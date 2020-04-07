Намеченная поправка к закону временно разрешит работать без предоставления медицинской справки

«Даже в чрезвычайной ситуации мы не можем допустить, чтобы смягчение требований привело к противоположному эффекту», - раскритиковала план внесения поправок в закон заместитель председателя комиссии Рийгикогу по социальным вопросам Хельмен Кютт.

Она добавила, что имеет в виду именно разрешение новым сотрудникам работать без справок о состоянии здоровья, например, в детских садах, домах престарелых или учреждениях, связанных с продуктами питания.

«Потребность в хороших сотрудниках не должна ставить под угрозу тех, в чьих интересах работает этот человек, потому что работник не прошедший проверку здоровья, может привести к распространению инфекции, особенно там, где важна особая защита. Давайте не будем забывать, что помимо Covid-19 существуют и другие инфекционные заболевания», - пояснила Кютт.

Вопрос заключается в том, перевешивают ли преимущества изменения закона в чрезвычайной ситуации потенциальные риски. Министр юстиции Райво Аэг, который вчера внес в Рийгикогу поправки к закону, отметил, что здесь необходимо взвесить выгоды.

«Какая услуга здесь важнее: то, что люди не должны голодать или что работодатель, используя как можно больше различных средств индивидуальной защиты, избегает возможной передачи инфекции, в то же время надеясь на личную ответственность индивидуума», - объяснил Аэг, уточнив, что поправки действовали бы только на время чрезвычайного положения.

Согласно предлагаемому изменению, вместо медсправки работник мог бы ограничиться заверением в том, что он здоров. Аэг объяснил, что в ситуации, когда запланированное оказание медицинской помощи приостановлено, люди не могут проходить медицинские осмотры или получать необходимые медицинские справки. Кроме того, люди, срок действия медицинских свидетельств истекает, также смогли бы продолжать работать.

По окончании чрезвычайного положения необходимо будет провести медицинское обследование и получить обычное письменное медицинское свидетельство в течение максимум 90 дней.

В ходе сегодняшнего видеозаседания социальная комиссия Рийгикогу получила от сотрудников Министерства социальных дел обзор запланированных поправок к закону, направленных против экономических и социальных проблем, вызванных распространением коронавируса.