Не по закону, а по инерции: квартирные товарищества в Ору существуют только на бумаге

Товарищество есть, но его нет

Житель одного из домов в Ору Илья Дашкин по доверенностям представляет собственников нескольких соседних квартир. Он обратился в редакцию Rus.Postimees и рассказал, что управление домом фактически самостоятельно взяло на себя муниципальное коммунальное предприятие OSK Grupp.

По словам Ильи, после переезда в Ору он попросил фирму показать договор на управление домом, но оказалось, что такого договора не существует.

Квартирное товарищество в доме было создано государством автоматически в начале 2018 года, когда закон потребовал организовать товарищество в каждом многоквартирном доме. Но правления в товариществе нет - члены КТ не провели, как должны были по закону, общее собрание для выбора членов правления.

В Коммерческом регистре в данный момент указано, что представлять КТ во всех сделках могут только все собственники квартир совместно. То есть, для подписания любого договора квартирным товариществом нужно, чтобы его подписали владельцы всех 12 квартир этого КТ. Естественно, между членами КТ существуют разнообразные разногласия, поэтому в реальности товарищество в таком виде не может работать.

На каком основании ничего не изменилось?

Закон позволяет выбрать членом правления и юридическое лицо. Очень похожая ситуация была в 2018 году в Силламяэ - там, как писал Rus.Postimees, в большинстве многоквартирных домов КТ были также созданы автоматически, но после этого в каждом товариществе прошло собрание. В результате большинство КТ в Силламяэ официально избрали членом правления муниципальное предприятие MEKE Sillamäe, которое и до этого управляло домами. Но КТ - это всё-таки отдельные юридические лица, в каждом проводятся общие собрания, в каждом есть отдельный ремонтный фонд и отдельный банковский счет.

Хотя в Ору муниципальное предприятие также продолжило работу, как прежде, юридически ситуация здесь совсем иная. Как объяснила Илье Дашкину сотрудница OSK Grupp, фирма не учитывает расходы на обслуживание каждого дома отдельно. При этом она имеет договора на обслуживание с каждым отдельным собственником, то есть действует так, будто квартирных товариществ не существует. Это подтвердил и член правления муниципального предприятия OSK Grupp Леонид Хокконен.

“Наше предприятие действует с 97-го года, и основная масса договоров была заключена еще в то время с каждым клиентом отдельно”, - сказал он.

По словам руководителя OSK Grupp, в доме, где живет Илья Дашкин, еще до создания КТ, пытались проводить собрания, но на них приходили два-три человека.

“В последний раз мы собирали собрание перед тем, как должно было вступить в силу принудительное, скажем так, создание квартирного товарищества, - рассказал Леонид Хокконен. - Потом, в 18-м году, когда уже сформировалось квартирное товарищество, собрание не смогло состояться - опять же, кворума не было. По-моему, три человека пришло”.