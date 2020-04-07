Не по закону, а по инерции: квартирные товарищества в Ору существуют только на бумаге

В Ору - одной из частей Кохтла-Ярве - большинством многоквартирных домов управляет городское коммунальное предприятие OSK Grupp, хотя не позднее, чем в 2018 году в каждом таком доме в Эстонии должно было заработать квартирное товарищество. Часть жителей недовольна работой OSK Grupp и жалуется на завышенные счета. Коммунальщики парируют, что владельцы квартир не хотят создавать КТ и брать управление домами на себя.
Товарищество есть, но его нет
Житель одного из домов в Ору Илья Дашкин по доверенностям представляет собственников нескольких соседних квартир. Он обратился в редакцию Rus.Postimees и рассказал, что управление домом фактически самостоятельно взяло на себя муниципальное коммунальное предприятие OSK Grupp.
По словам Ильи, после переезда в Ору он попросил фирму показать договор на управление домом, но оказалось, что такого договора не существует.
Квартирное товарищество в доме было создано государством автоматически в начале 2018 года, когда закон потребовал организовать товарищество в каждом многоквартирном доме. Но правления в товариществе нет - члены КТ не провели, как должны были по закону, общее собрание для выбора членов правления.
В Коммерческом регистре в данный момент указано, что представлять КТ во всех сделках могут только все собственники квартир совместно. То есть, для подписания любого договора квартирным товариществом нужно, чтобы его подписали владельцы всех 12 квартир этого КТ. Естественно, между членами КТ существуют разнообразные разногласия, поэтому в реальности товарищество в таком виде не может работать.
На каком основании ничего не изменилось?
Закон позволяет выбрать членом правления и юридическое лицо. Очень похожая ситуация была в 2018 году в Силламяэ - там, как писал Rus.Postimees, в большинстве многоквартирных домов КТ были также созданы автоматически, но после этого в каждом товариществе прошло собрание. В результате большинство КТ в Силламяэ официально избрали членом правления муниципальное предприятие MEKE Sillamäe, которое и до этого управляло домами. Но КТ - это всё-таки отдельные юридические лица, в каждом проводятся общие собрания, в каждом есть отдельный ремонтный фонд и отдельный банковский счет.
Хотя в Ору муниципальное предприятие также продолжило работу, как прежде, юридически ситуация здесь совсем иная. Как объяснила Илье Дашкину сотрудница OSK Grupp, фирма не учитывает расходы на обслуживание каждого дома отдельно. При этом она имеет договора на обслуживание с каждым отдельным собственником, то есть действует так, будто квартирных товариществ не существует. Это подтвердил и член правления муниципального предприятия OSK Grupp Леонид Хокконен.
“Наше предприятие действует с 97-го года, и основная масса договоров была заключена еще в то время с каждым клиентом отдельно”, - сказал он.
По словам руководителя OSK Grupp, в доме, где живет Илья Дашкин, еще до создания КТ, пытались проводить собрания, но на них приходили два-три человека.
“В последний раз мы собирали собрание перед тем, как должно было вступить в силу принудительное, скажем так, создание квартирного товарищества, - рассказал Леонид Хокконен. - Потом, в 18-м году, когда уже сформировалось квартирное товарищество, собрание не смогло состояться - опять же, кворума не было. По-моему, три человека пришло”.
Леонид Хокконен говорит, что многим людям, особенно пожилым, совершенно не интересно, что уже два года у них в доме другая форма собственности, и нужно провести собрание, выбрать правление и управлять своим домом самостоятельно.
“Собрания во многих домах проходят одинаково - люди начинают говорить, что все плохие, начинают вспоминать советское время, нынешнее время, обвиняют всех, и государство в том числе, и не хотят принимать никаких решений”, - говорит руководитель муниципального предприятия.
Rus.Postimees попросил прокомментировать ситуацию члена правления Ассоциации руководителей КТ Кохтла-Ярве Елену Мутонен. По ее словам, в данном случае непонятно, как муниципальное предприятие может управлять домом - нет документов, дающих на это право.
Об этом же говорил Rus.Postimees Илья Дашкин. Он отмечает, что непонятно, на каком основании, например, компания Ekovir вывозит мусор от дома, а Järve Biopuhastus ремонтирует канализацию - договоров с КТ у этих компаний тоже нет.
С точки зрения муниципального предприятия, договора с отдельными владельцами квартир не утратили силы с формальным появлением в доме КТ.
“Они нас не выбрали, но на правах, которые были раньше, мы остались, - сказал Леонид Хокконен. - В Б-карту мы не внесены ни коим образом - ни название фирмы, ни имя представителя, например, в меня. Но мы как были обслуживающей фирмой, так и остались. Но мы несколько раз уведомляли жителей - если хотите, вы можете это изменить”.
Плата за обслуживание установлена городом
Илья Дашкин обращает внимание, как обслуживающая дом компания OSK Grupp выставляет счета. В счете только две позиции - “тепловая энергия” и “плата за обслуживание”.
Эта плата не расписана подробно, то есть нельзя понять, например, в какую сумму жителям обходится работа дворника или некоторые ремонтные работы, которые в одних домах проводятся, а в других - нет. Поскольку у КТ нет отдельного счета, деньги со всех домов идут “в один котел”.
Плата за обслуживание дома и формула ее подсчета установлена городской управой Кохтла-Ярве еще в 2008 году и с тех пор не менялась (ее только перевели с крон на евро). Ставка платы составляет 0,435 евро за квадратный метр. В плату за обслуживание входят расходы OSK Grupp на уборку, очистку территории от снега (в т.ч. расходы на топливо для техники), вывоз мусора, освещение подъездов, аварийные работы на водопроводе и канализации, административные расходы коммунального предприятия на зарплату, ПО, оргтехнику, бумагу и канцтовары.
Для примера, с квартиры 39 кв. метров эта плата - около 17 евро в месяц.
Мешает ли странный статус взысканию долгов?
Часть жителей дома, в котором живет Илья, накопила большие долги перед OSK Grupp. Елена Мутонен считает, что в сложившейся в Ору ситуации проблемой станет то, что компания не может востребовать с членов КТ долги по квартплате через суд, поскольку непонятно, на каком основании люди вообще платят этой компании.
Руководитель OSK Grupp считает, что такой проблемы нет - договора, пусть даже заключенные в 90-е годы, продолжают действовать. В аналогичных ситуациях, по словам Леонида Хокконена, компания успешно судилась с должниками и сотрудничала с инкассо-фирмой.
Где выход?
Елена Мутонен из Ассоциации руководителей КТ Кохтла-Ярве считает, что городские власти еще до 2018 года должны были активно подталкивать людей к созданию нормально работающих товариществ. Вместо этого, считает она, OSK Grupp стремится заключить договоры на обслуживание с отдельными владельцами квартир, чего не должно быть в существующем квартирном товариществе.
По словам Елены Мутонен, ситуация, похожая на ту, что сложилась в Ору, была в другой части Кохтла-Ярве - в Сомпа. Представители OSK Grupp собрали жителей и просили их подписать договоры на управление домами, но там Ассоциация руководителей КТ воспрепятствовала этому.
Леонид Хокконен, напротив, говорит, что если КТ в доме начинает работать, OSK Grupp уже не может выставлять владельцам квартир счета за обслуживание, поскольку деньги на ремонт дома, на зарплату дворнику и т.д. должно собирать уже товарищество. Но в Ору, по его словам, только в одном многоквартирном доме КТ в 2018 году заработало нормально.
Руководитель OSK Grupp отмечает, что в нынешней ситуации руководство города против того, чтобы как-то форсировать события и разрывать старые отдельные договоры с собственниками квартир:
“Мы на 100% принадлежим городу Кохтла-Ярве. Мы, как все привыкли называть, коммунальное предприятие, и мы не могли просто бросить людей, которым по 70-80 лет и которые, как ни странно - исправные плательщики”.
Илья Дашкин отмечает, что сейчас, даже если владельцы квартир заходят, провести общее собрание квартирного товарищество невозможно из-за чрезвычайного положения - любые скопления людей временно запрещены.