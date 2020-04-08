Касса по безработице выплатила первые компенсации заработной платы

Заявления на выплату компенсаций по заработной плате обрабатываются, а выплаты происходят в порядке поступления ходатайств. Касса по безработице совершает выплаты каждый рабочий день.

По словам председателя Кассы по безработице Меэлиса Паавеля, проверка представленных в заявлении данных занимает несколько дней, при необходимости Касса по безработице спрашивает дополнительную информацию. «Если все корректно, то как работодатель, так и работник получают решение на э-почту и компенсация выплачивается на следующий рабочий день на банковский счет работника», - объяснил Паавел.

Ходатайство о компенсации заработной платы следует подавать через э-бюро Кассы по безработице, на портале самообслуживания. Ходатайство заполняет работодатель или доверенное лицо. Компенсация поступает напрямую на счет работника.

Касса по безработице начала принимать ходатайства в понедельник. К утру среды было подано заявление от 2663 работодателей, на компенсацию претендуют 15 382 работника. Цель компенсации — помочь работодателям и работникам, попавшим во временно трудное положение из-за чрезвычайной ситуации.

Касса по безработице компенсирует работнику с трудовым договором 70% от его средней зарплаты до урезания, но не более 1000 евро (брутто) в месяц и не менее минимальной зарплаты. Работодатель обязан выплатить работнику, который получает компенсацию, по меньшей мере 150 евро (брутто). Работодатель должен выплатить эту сумму до подачи заявления в Кассу по безработице.

Дополнительная информация письменно tth@tootukassa.ee или по телефону 15501