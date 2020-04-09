Для нуждающегося в 50 миллионах евро Bolt не сделают исключение

В четверг на пресс-конференции правительства Кару сообщил, что прежде стартапы не были включены в список предприятий, которым фонд Kredex мог бы оказывать помощь и поддержку. «Но теперь и от Европейской комиссии поступили соответствующие указания, позволяющие, среди прочего, и стартапам подавать ходатайства о предоставлении им финансовой помощи посредством Kredex», - сказал министр.

По словам Кару, на сегодняшний день стартапы могут претендовать на ту же самую финансовую поддержку и на тех же основаниях, что и остальные предприятия в Эстонии.

«Предъявленная фирмой Bolt просьба о помощи в размере 50 млн евро на данный момент превышает действующие в Kredex лимиты», - отметил Каймар Кару, добавив, что лимиты будут пересмотрены.

Как пояснил министр, сейчас также обсуждается, следует ли предоставлять стартапам помощь особым пакетом поддержки. Среди прочего рассматривается, например, выкуп государством доли участия у стартапов.

Вместе с тем, подчеркнул Кару, ни в отношении Bolt, ни какой-либо другой фирмы-стартапа индивидуального решения принято пока не было.

Вчера Rus.Postimees писал, что основатели Bolt Мартин и Маркус Виллиги в тревожном сообщении правительству написали, что методы поддержки, прежде всего чрезвычайные кредиты Kredex и кредитные поручительства не помогают. В частности, кредитный потолок Kredex составляет пять миллионов евро, что очень мало для такой компании, как Bolt (стоимость компании составляет по меньшей мере миллиард евро).

Братья Виллиги признаются, что, начиная с апреля на следующие месяцы им минимально требуется 15 миллионов евро в месяц, всего 50 миллионов евро. На сегодняшний день Bolt уже урезал зарплаты всем своим 1500 работникам.

Виллиги говорят, что они уже обратились с поручительством Kredex во все крупные коммерческие банки Эстонии. Последние однако навстречу не пошли.

Bolt предлагает два варианта: Kredex выдает Bolt напрямую чрезвычайный кредит в размере 50 миллионов или, как второй вариант, предоставляет фиксированное поручительство для банковского кредита, что соответствует 90-100 процентам от суммы кредита.

В офисах Bolt в Эстонии работает 515 человек, а в 2019 году были наняты еще 230 работников. Помимо этого компания до пандемии предоставляла возможность получать доход тысячам предпринимателей (физическим лицам) в 12-и городах Эстонии.