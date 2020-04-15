Страсти по рабсиле и мобильной платформе, или Как забить на Bolt

Сельхозпроизводители мотивируют необходимость в иностранной рабочей силе низкими затратами на оплату труда, заявляя о более высокой конкурентоспособности нашей продукции на мировом рынке, но, по сути, сейчас сельхозпроизводители получают возможность по сходной цене, хотя бы на летние работы, получить еще более дешевую рабсилу и внести свой вклад в сохранение какого-никакого спроса в нашей стране. Иначе бюджет страны и ЕС треснет окончательно, если начнет компенсировать убытки несговорчивых аграриев, которые никак не могут освоить импортозамещение рабочей силы. Далее возможен эффект домино - массовые личные дефолты, банки и экономика покатится в пропасть, хохоча на поворотах.

Сделает ли сельхозбизнес теперь шаг навстречу населению? Хотя бы на время сезонных работ, сбора клубники и прочих ягод? Или встанут, уперевшись рогом - хотим украинцев?

С другой стороны и аграриев можно понять: если экономика начнет восстанавливаться и будет делать это быстро, то наш народ опять сбежит в город, а специалисты широкого профиля оперативно променяют должность тракториста на баристу.

Хотя черт знает, может городским и понравится - свежий воздух, опять же, работа гарантирована всегда, жилье у нас в провинции пока очень дешевое. Ведь будет обидно, если после отмены режима ЧС мы наступим на те же грабли - создавая бумы и минибумы в тех отраслях, которые в очередную лихую годину выплеснут солидную порцию безработных.

На платформу прибывает...

Коллега из экономической редакции Postimees предположил, что грядут минибумы индустрии развлечений и ресторанного бизнеса. Если так - то это будет сверхобидно и это покажет, что человечество все-таки - тупиковая ветвь эволюции. В случае бума развлечений экономический кризис наступит гораздо скорее и без всяких новых пандемий - хотя бы потому, что нельзя ни есть, ни смотреть фильмы 24/7, а контент, предлагаемый массовой культурой, вызовет безразличие месяца через два-три.

Сфера развлечений и культуры - не та сфера, куда надо сейчас кидать спасательный круг госдотаций. В последние годы культура попала в дикую полосу стагнации, выдавая абсолютно серые продукты, которые разум уже отказывался различать. Как, например, русская классика на сцене Драмтеатра: хотите новую постановку - просто поменяйте московские гостиные на таллинские панельные дома и вот вам "новое" прочтение "Мещан"/"Иванова"/"Вишневого сада"/"На дне", а Индрек Саммуль в любой постановке, будь то "Иванов", "Братец" или "Мещане" будет одинаково заламывать руки и патетично кричать: "Minu lihane poeg!!!". Коронакризис - шанс в том числе и для культуры. Шанс создать действительно качественный коммерческий продукт, который позволит на время забыть про государственные дотации.