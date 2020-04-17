Скандал между Tallink и LHV набирает обороты: банк уверен, что их предложение по кредиту не было грабительским

Напомним, что в судоходной компании Tallink назвали грабительскими и противоречащими деловой этике условия кредита в размере 200 млн евро, предложенного банком LHV. «LHV пытается создать впечатление, что он сделал очень благородное, хорошее, выгодное предложение. Среди многих предложенных условий, вредящих интересам акционеров, я выделю одно: если бы Tallink захотел заключить договор с LHV и этим частным фондом, то плата за заключение договора составила бы семь миллионов евро», - сказал председатель правления Tallink Пааво Ныгене в передаче Esimene Stuudio на телеканале ETV.

По словам Мадиса Тоомсалу, предложение банка по финансированию, сделанное компании Tallink, - это кредит без гарантии, то есть не требует закладывать имущество для его взятия.

«Уровень риска таких кредитов выше, особенно учитывая, что они не амортизируются», - поясняет Тоомсалу. Содержание предложения, как утверждает Тоомсалу, - 200 миллионов евро, эта цена состояла из интресса плюс опционов, а окончательные условия кредита должны были быть заключены в процессе переговоров.

Тоомсалу согласен, что совместное предложение пенсионных фондов LHV и Novalpina* отличается от рыночного предложения и созданных государством условий.

Novalpina* - базирующийся в Лондоне фонд частного акционерного капитала, который с долгосрочной перспективой инвестирует в предприятия Европы, а за два года завладел ранее являющейся биржевой фирмой Olympic Entertainment Group.

В то же время Тоомсалу считает, что выдвинутое LVH предложение было обычным процессом с обычной структурой для начала переговоров. Сделки с подобными структурами заключались во времена финансового кризиса 2009 года для продления деятельности биржевых компаний США и заключаются и в нынешнее время падения экономики, говорит Тоомсалу.

Большую часть предложения о кредите берет на себя Novalpina, оставшиеся инвестиции были бы сделаны пенсионными фондами LHV, которые охватывают 180 тысяч тех, кто накапливает пенсию.

«Предлагать в одиночку желаемую Tallink сумму для LHV было бы слишком рискованным, также Novalpina предпочитает иметь местного соинвестора», - сказал Тоомсалу, добавив, что в инвестиционный фонд Novalpinа инвестировали и пенсионные фонды LHV.

По словам Тоомсалу, Tallink – это предприятие, у которого есть доступ к банкам всего нашего региона и к институциональным инвесторам, которые готовы финансировать предприятие на подходящим условиях.

«Однако цена финансирования всегда связана с рисками», - говорит он. Тоомсалу привел в пример, что недавно LHV путем приобретения государственных облигаций одолжил государству 200 миллионов евро на реализацию различных мер государственной помощи, при этом банк не зарабатывает на интрессе.

По его мнению, в мерах поддержки государства нуждаются прежде всего маленькие предприятия, которые предлагают работу большинству жителей Эстонии, и тем компаниям, у которых отсутствует доступ с дополнительному финансированию.