Эстонская мастерица сделала своими руками уникальный почтовый ящик

Подаренный родителям почтовый ящик - самый настоящий небольшой домик, в котором есть окно и дверь, маленький колокольчик и табличка с адресом. По вечерам прохожие могут видеть, как в окошке загорается огонек. В общем, примечательных деталей в домике-ящике много.

Новое из старого

«У меня не было нового почтового ящика, был старый, советский, крашенный-перекрашенный, - рассказывает Ваас. - Все время думала, что сделаю новый, а когда увидела в магазине игрушек крошечные фигурки домашних животных, идея начала развиваться. На крыше дома должна сидеть кошка, а во дворе находиться собака. Все остальные мелочи появились позже».

Домик получил двускатную крышу, обзавелся тремя окошками и дверью с навесным замком, миниатюрным почтовым ящиком и звоночком. Не обошлось без газона и цветов.

«Почтовый ящик сделан сплошь из материалов повторного использования: оконные рамы - это рамки для фотографий, шторка - кусочек кружева, - объясняет Ваас. - Камни для фундамента вырезаны из линолеума, газон - искусственная трава,горшочки для цветов я нашла в садоводческом отделе одного из крупных торговых центров, а цветы - сердцевинки искусственного цветка. Часы на доме сделаны из шапки гномика. Я долго искала маленький замок, это было необходимо для того, чтобы дверь по-настоящему открывалась». Для изготовления домика Юлле использовала лобзик, аккумуляторную дрель и клеевой пистолет.

Почтовый ящик висит на заборе у дома семьи Ваас в Ярва-Яани. Юлле Ваас им довольна: «Почтовый ящик получился именно таким, как я хотела - другого такого не существует».

Прошлую зиму почтовый ящик пережил без серьезных потерь. Только маленький красный почтовый ящичек на двери домика не выдержал борьбы с дождем и слякотью. Его Юлле Ваас приклеила на место ранней весной. «Невероятно! Я-то думала, что первым с крыши упадет кот! - воскликнула она. - Я не строитель, и делала ящик по своему представлению. К счастью, он получился достаточно крепким и устоял в непогоду, и я больше не собираюсь ничего в нем менять. Разве что он потеряет вид из-за дождей и снега».

Ящик - это не только игрушка, он вполне функционален, в него помещаются не только письма, но и газеты. Юлле Ваас говорит, что ее спрашивают, где можно заказать такой почтовый ящик. К сожалению, она не может помочь, так как такие ящики серийно не производятся. Можно только попробовать смастерить что-то подобное самостоятельно.

Юлле Ваас не исключает, что сделает второй ящик, но на этом остановится. Если кто-то из близких переедет на новое место, она вполне может сделать такой подарок. Тем более, что от первого ящика остались кое-какие неиспользованные детали.