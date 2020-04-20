Здоровые ополчились на больных: коронавирус породил ненависть в тартуском общежитии

Все это важно помнить в связи со вспышкой коронавируса в общежитии на Раатузе в Тарту, поскольку в воскресенье газета Eesti Ekspress опубликовала статью, демонстрирующую посредством скриншотов из соцсетей безрассудную жизнь студентов во время чрезвычайного положения. В то же время неизвестно, когда эти фотографии были сделаны (до или после 24 марта, когда вступил в силу запрет на сборы), видна лишь дата публикации.

Учитывая все это, Tartu Postimees не стал обнародовать эти фотографии. Сегодня было опубликовано совместное обращение студентов, в котором они утверждают, что английское слово gathering было неверно истолковано в СМИ и никакой вечеринки в количестве 14 человек не было, были встречи, да и те в узком кругу.

Поскольку за последние дни на студентов обрушился шквал гнева, один из заразившихся коронавирусом иностранцев, пожелавший сохранить анонимность, рассказал подробнее о жизни в общежитии на Раатузе.

- Сколько человек живут в общежитии на Раатузе в одной комнате, сколько в одной квартире?

- Количество человек, проживающих в одной квартире, снизилось. Сначала в одной квартире проживало шесть человек, которые делили кухню и ванную комнату. В связи с чрезвычайным положением многие уехали и студентов расселили. Таким образом, три человека делили кухню и ванную. Раньше я жил так, что в одной квартире было шесть человек, позже мы остались с соседом вдвоем. В одних комнатах живут парни, в других — девушки.

- Где происходили сборы - на кухнях или в квартирах?

- Обычно на кухнях, мы вместе готовили еду и проводили время. На некоторых кухнях есть более новые холодильники и плиты, поэтому хранить и готовить еду там удобнее. Согласно правилам, одновременно на кухне могли находиться три человека. Это правило установили через две недели после введения чрезвычайного положения, сначала такие сборы были разрешены.

За пределами общежития мы не собирались, по одному общались с другими студентами из общежития. Выходили из общежития максимум по двое и самым увлекательным занятием был поход в магазин. Также осмеливались гулять, видели, что у речки собирались рыбаки, а компании устраивали там пьянки.

- Многие эстонские студенты вернулись на родину. Почему вы не уехали?

- Сейчас у многих нет возможности вернуться на родину. У нас по-прежнему идут лекции, пусть и в интернете, но на родине это означало бы ночные лекции. В странах некоторых студентов коронакризис еще ужаснее и они, например, боятся заразиться в аэропорту. Всем скучно, все скучают по своим родным, но теперь вынуждены жить со своими так называемыми новыми семьями в общежитии.

- Что вы почувствовали, когда увидели опубликованные скриншоты из соцсетей студентов?

- Это шокировало. И напугало студентов, больше никто не осмеливаются говорить, все стали осторожнее в плане комментирования ситуации. И первоначальная версия, что вспышка коронавируса произошла из-за вечеринки в общежитии, была пугающей, поскольку никаких праздников не было, мы несколько недель избегали массового скопления людей.

Меня самого охватывал ужас, когда я видел вместе больше шести человек. Для многих это время было утомительным, ни у кого до сих пор не было симптомов заболевания. Мы же все жили на одном этаже, ни с кем другим не встречались, ходили только в магазин. Но хуже всего не вирус, а то, как быстро СМИ украли у нас приватность. Все в общежитии знают, кто болен коронавирусом и обвиняют нас в вспышке заболевания. Гнев проявляется в расизме. Коронавирус — не уголовное преступление.

- Что вы хотите сказать общественности Эстонии?