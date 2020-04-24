Не хотят возвращать деньги? Популярная авиакомпания вызвала гнев клиентов

Различные британские издания пишут, что бюджетная авиакомпания Ryanair попала под шквал критики клиентов, поскольку тянет с возвратом денег за отмененные рейсы. Согласно объяснениям фирмы, домашний карантин работников замедлил скорость процедуры производства возврата и поэтому возникли очереди.

Предприятие опровергает обвинения, что они отказываются возвращать деньги. Британское издание Mirror публикует комментарий представителя Ryanair, согласно которому, предложения о ваучерах авиакомпании и письма о бесплатной смене рейса являются автоматическими и приходят на электронные почтовые адреса клиентов, чтобы предложить им альтернативу. Ryanair заверяет, что не уклоняется от действующей регуляции и обещает в случае желания клиентов вернуть деньги. Тем не менее, компания предупреждает, что следует учитывать затягивание процесса, поскольку количество заявлений больше, чем обычно, в то время, когда из-за чрезвычайной ситуации они обрабатываются меньшим числом сотрудников.

Но клиенты, которые уже долгое время ожидают возврата средств, возмущены, поскольку авиакомпания не только превысила установленный Европейской комиссией 14-дневный или обещанный самой фирмой (например, 28-дневный) период возврата, но и вместо уведомлений о возврате средств клиентам продолжают приходить на электронную почту предложения о ваучерах.

Стоит отметить, что нет никаких обязательств принимать ваучеры, хотя рекомендация различных государственных учреждений в чрезвычайной ситуации как клиентам, так и поставщикам услуг заключается в том, чтобы как можно больше идти друг друга навстречу, поскольку победителей в сфере путешествий и туризма нет.