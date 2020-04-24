Не хотят возвращать деньги? Популярная авиакомпания вызвала гнев клиентов

Бюджетная авиакомпания Ryanair подверглась критике со стороны многих клиентов, поскольку она пытается любыми способами вместо возврата денег за отмененные рейсы вручить ваучеры, передает Postimees.
Различные британские издания пишут, что бюджетная авиакомпания Ryanair попала под шквал критики клиентов, поскольку тянет с возвратом денег за отмененные рейсы. Согласно объяснениям фирмы, домашний карантин работников замедлил скорость процедуры производства возврата и поэтому возникли очереди.
Предприятие опровергает обвинения, что они отказываются возвращать деньги. Британское издание Mirror публикует комментарий представителя Ryanair, согласно которому, предложения о ваучерах авиакомпании и письма о бесплатной смене рейса являются автоматическими и приходят на электронные почтовые адреса клиентов, чтобы предложить им альтернативу. Ryanair заверяет, что не уклоняется от действующей регуляции и обещает в случае желания клиентов вернуть деньги. Тем не менее, компания предупреждает, что следует учитывать затягивание процесса, поскольку количество заявлений больше, чем обычно, в то время, когда из-за чрезвычайной ситуации они обрабатываются меньшим числом сотрудников.
Но клиенты, которые уже долгое время ожидают возврата средств, возмущены, поскольку авиакомпания не только превысила установленный Европейской комиссией 14-дневный или обещанный самой фирмой (например, 28-дневный) период возврата, но и вместо уведомлений о возврате средств клиентам продолжают приходить на электронную почту предложения о ваучерах.
Стоит отметить, что нет никаких обязательств принимать ваучеры, хотя рекомендация различных государственных учреждений в чрезвычайной ситуации как клиентам, так и поставщикам услуг заключается в том, чтобы как можно больше идти друг друга навстречу, поскольку победителей в сфере путешествий и туризма нет.
Также в Эстонии Департамент защиты прав потребителей и технического надзора недавно сообщил, что туристические фирмы, а также авиакомпании должны возвращать деньги клиентам, если они не согласны принять ваучеры или выбрать альтернативный рейс. «От потребителей поступили жалобы, что турфирма умолчала о том, что у клиентов есть право получить назад деньги. Это введение потребителя в заблуждение, если ему сообщают, что можно только поменять дату поездки на более позднюю или получить подарочную карту», - говорит руководитель отдела потребительской среды Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Яана Таэль.