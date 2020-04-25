В Старом городе Таллинна люди сидят в кафе

Если в других регионах Эстонии люди более сознательны, то в Таллинне правилам так активно не следуют. На это указывают и статистические данные, согласно которым, появилось несколько очагов инфекции. И хотя людей можно штрафовать за нарушение правил, Мартин Хельме полагает, что особой пользы это не принесет. «Это необходимо проанализировать и это вызывает тревогу. Таллинн может оказаться тормозом для снятия ограничений во всей стране», - сказал Хельме в интервью Postimees.