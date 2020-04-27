Беспредел с компенсациями продолжается: начальник потребовал от работника вернуть 150 евро от зарплаты

Чтобы работник мог получить компенсацию заработной платы от Кассы по безработице в размере 70% от его средней зарплаты, работодатель должен выполнить несколько условий, в том числе заплатить работнику минимум 150 евро. Однако в Трудовую инспекцию обратился работник, по словам которого, работодатель потребовал эти 150 евро назад.
Юрист-консультант Трудовой инспекции Греэте Каар подтвердила, что работодатель не имеет права требовать с работника уплаченные в счет заработной платы 150 евро.
Обратившийся в Трудовую инспекцию работник утверждает, что он хотя бы получил 150 евро, а вот часть работников этой же фирмы — нет, хотя работодатель потребовал, чтобы все они подписали документ, подтверждающий, что деньги были ими получены.
Каар пояснила, что если работник сам подписал документ, где написано, что ему выплатили деньги наличными, то в случае трудового спора доказать обратное будет сложно. Работник должен быть достаточно сообразительным, чтобы не подписывать то, что не соответствует действительности.
«Если он подписывает эти документы, то помогает своему работодателю в мошенничестве, которое может закончится тем, что Касса по безработице в итоге не выплатит компенсацию», - объяснила Каар.