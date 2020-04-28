Репс: нельзя решить проблемы сельского хозяйства с помощью школьников

«Одно ясно: с помощью системы образования нельзя, да и не нужно решать возникшие в сельском хозяйстве проблемы. На систему образования нельзя возложить ответственность за развитие сельского хозяйства. У системы образования другие цели», - сказала Репс.

Министр отметила, что молодежи нужен опыт работы, поэтому сам факт предложения какой-либо деятельности не заслуживает осуждения.

«О заинтересованности в получении опыта работы можно судить по быстрому заполнению молодежных дружин. Но в этом случае важно, чтобы им была обеспечена защита и не только», - сказала Репс.

Министр сельского хозяйства предложил вместо иностранцев отправить на уборку урожая школьников

Вместо иностранных работников осенью урожай на эстонских полях могли бы собирать школьники и студенты, считает министр сельской жизни от партии EKRE Арво Аллер.

«Кто пойдет убирать урожай? Постараемся справиться своими силами, найдем гимназистов, школьников, студентов - не отрядами, но надо использовать все возможности. Все новое - хорошо забытое старое. Я, конечно, не хотел сказать, что мы пойдем [в сельское хозяйство] в порядке шефства», - цитирует Аллера Rus.Err.