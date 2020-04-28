Глава топ-ресторана: половина мест общепита в столице закроется

Целью основателей Juur, открывшегося в марте 2017 года, было стать лучшим рестораном в Эстонии. В 2017 и 2019 годах они получили награду за лучшую эстонскую кухню на конкурсе Silverspoon. Тем не менее, коронавирусный кризис нанес серьезный удар по ресторану.

«Чрезвычайное положение скоро закончится, но когда клиент вернется в объеме, необходимом для поддержания работы ресторана? Когда и в какой степени туристы начнут посещать Эстонию? Сколько времени требуется бизнес-клиентам на восстановление? Мы этого не знаем», - сказала одна из основателей и владельцев ресторана Хейли Политанов.

«Я чувствую, что ситуация не восстановится в этом году. Возможно, в конце года или в следующем году мы увидим улучшение», - полагает она.

Расположенный в деловом районе Juur очень сильно зависит от бизнес-клиентов. Например, ресторан организовывал обеды и ужины для деловых делегаций и предлагал услуги по проведению семинаров. «Все заказы на крупные мероприятия до конца года были отменены», - призналась Политанов. Еще одной важной целевой группой являются туристические группы из-за рубежа, но их бронирование также было отменено до конца года.

Колеблются и так называемая вечерняя клиентура Juur - ее составляет среднестатистический человек, который входит в ресторан, гуляя по улице. «Мы не знаем, сколько человек будут готовы позволить себе вечер в ресторане после кризиса, - говорит Политанов. - Многие потеряли свои рабочие места и доходы, и еще больше людей боятся потерять их. Когда человек боится что-то потерять, он экономит. Тогда он не выходит, чтобы поесть. Все приятные вещи остаются на заднем плане», - отметила владелец ресторана.

Многие рестораны, чтобы выжить, начали продавать еду на вынос или доставлять ее домой через курьера. "Этот рынок есть, но он не для нас. Наш ресторан предлагает вкусовые ощущения, а их не забрать домой с курьером», - сказала Политанов.

Выживет ли Juur и в каком виде, Политанов комментировать не захотела.

Ресторан Juur, однако, не единственный ресторан, принадлежащий Хейли Политанов. Она также вместе с Аннаром Аласом владеет Gourmet Coffee в Кадриорге. «Ег концепция совсем другая. Там у нас есть постоянная клиентура, местные жители, которые посещают нас», - сказала она.

Политанов прогнозирует снижение оборотов бизнеса общепита в столице. «Я думаю, что 50 процентов предприятий общественного питания закроются или изменят свою идентичность», - предположила предприниматель.

Хотя ситуация на ресторанном рынке огорчает Политанов, нужно идти дальше и приспосабливаться к жизни. «Мы должны придумать новые решения», - подытожила она.