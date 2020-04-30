В торговых центрах Нарвы появятся пункты бесконтактной выдачи товаров из закрытых магазинов

«Поскольку нагрузка на посылочные автоматы и сроки доставок посылок значительно возросли, мы решили в качестве альтернативы открыть дополнительные pick-up-пункты приема и выдачи товаров в своих торговых центрах. Целью pick-up пунктов, в первую очередь, является удобство клиента», - прокомментировал исполнительный директор торговых центров Fama и Astri Тармо Клейманн.

В pick-up пункте можно получить товары, заказанные в магазинах Fama Keskus и Astri Keskus, заказы из интернет-магазина Astri.ee, а также товары, заказанные в интернет-магазинах партнеров Astri Grupp. Отправка и получение товара через pick-up-пункты бесплатны как для продавца, так и для покупателя.

Pick-up пункты находятся в инфопунктах торговых центров и обозначены соответствующими указателями. Дополнительную информацию о пунктах посылки можно найти на сайте astri.ee