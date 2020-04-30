В торговых центрах Нарвы появятся пункты бесконтактной выдачи товаров из закрытых магазинов

Товары из магазинов, расположенных в нарвских торгово-развлекательных центрах Astri и Fama можно заказать в интернет-магазине Astri Grupp. Но они доставляются, как уже писал Rus.Postimees, через посылочные автоматы. Поскольку почти все магазины в торговых центрах закрыты по распоряжению правительства, посылочные автоматы сейчас загружены, клиентам приходится ждать дольше обычного. Для улучшения ситуации два эти торговых центра открывают pick-up-пункты.
«Поскольку нагрузка на посылочные автоматы и сроки доставок посылок значительно возросли, мы решили в качестве альтернативы открыть дополнительные pick-up-пункты приема и выдачи товаров в своих торговых центрах. Целью pick-up пунктов, в первую очередь, является удобство клиента», - прокомментировал исполнительный директор торговых центров Fama и Astri Тармо Клейманн.
В pick-up пункте можно получить товары, заказанные в магазинах Fama Keskus и Astri Keskus, заказы из интернет-магазина Astri.ee, а также товары, заказанные в интернет-магазинах партнеров Astri Grupp. Отправка и получение товара через pick-up-пункты бесплатны как для продавца, так и для покупателя.
Pick-up пункты находятся в инфопунктах торговых центров и обозначены соответствующими указателями. Дополнительную информацию о пунктах посылки можно найти на сайте astri.ee
Похожее решение ранее использовала сеть Maxima. В некоторых ее магазинах, в том числе в двух магазинах в Нарве, можно получить уже пакеты с товарами, купленные в интернет-магазине Barbora.