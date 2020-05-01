Виктория Ладынская-Кубитс: я вернула государству свое повышение зарплаты

«Сегодня я вернула государству назначенное мне повышение зарплаты. Я не пожертвовала его, потому что жертвовать, то есть делиться можно только хлебом со своего стола, - заявила Ладынская-Кубитс. - Я принципиально не могу согласиться с тем, что нынешнее повышение зарплат высокопоставленным чиновникам обязательно. В конце концов, это не мой хлеб. Поэтому возвращаю его. Конечно никто и ничто не запрещает пожертвовать средства из имеющихся денег, что многие и делают. В третьих, добавлю еще, что мне крайне жаль, что законопроект о приостановке повышения зарплат высокопоставленным чиновникам, переданный в Рийгикогу 25 марта, еще даже не вынесен на обсуждение Конституционной комиссии, которой руководит EKRE. Каждый действует в пределах своих возможностей и совести».