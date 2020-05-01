Виктория Ладынская-Кубитс: я вернула государству свое повышение зарплаты

Член партии «Отечество» и депутат Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс была в числе тех, кому 1 апреля в результате ежегодной индексации повысили зарплату как высокопоставленному чиновнику. Сегодня, 1 мая, она заявила, что вернула государству те деньги, которые были начислены ей в результате повышения заработной платы.
«Сегодня я вернула государству назначенное мне повышение зарплаты. Я не пожертвовала его, потому что жертвовать, то есть делиться можно только хлебом со своего стола, - заявила Ладынская-Кубитс. - Я принципиально не могу согласиться с тем, что нынешнее повышение зарплат высокопоставленным чиновникам обязательно. В конце концов, это не мой хлеб. Поэтому возвращаю его. Конечно никто и ничто не запрещает пожертвовать средства из имеющихся денег, что многие и делают. В третьих, добавлю еще, что мне крайне жаль, что законопроект о приостановке повышения зарплат высокопоставленным чиновникам, переданный в Рийгикогу 25 марта, еще даже не вынесен на обсуждение Конституционной комиссии, которой руководит EKRE. Каждый действует в пределах своих возможностей и совести».
Напомним, что с 1 апреля повысилась зарплата президента Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министра, председателя Рийгикогу и членов парламента. Зарплата главы государства теперь будет составлять 6661 евро брутто. Спикер Рийгикогу, премьер-министр и председатель Госсуда начиная с 1 апреля будут получать зарплату в размере 6661 евро. Прирост зарплаты составит 478 евро.
Президент Керсти Кальюлайд решила в ближайшие месяцы пожертвовать часть своей увеличившийся заработной платы на инициативы, непосредственно направленные на преодоление последствий кризиса.
В конце марта коалиция, то есть Центристская партия, EKRE и «Отечество» передали в правление Рийгикогу законопроект о приостановке повышения зарплат высокопоставленным чиновникам. Представившая эту инициативу член партии «Отечество» Виктория Ладынская-Кубитс отметила, что в ситуации, когда рука об руку с кризисом в здравоохранении идет экономический кризис, люди получают уведомления о сокращении, доход многих уменьшается, происходит далекое от жизни и немыслимое повышение зарплат высокопоставленным чиновникам.
Ладынская-Кубитс подчеркнула, что закон можно изменить, если расширить возможности для уменьшения коэффициентов.