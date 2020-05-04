Работодатели стали активнее покупать медицинскую страховку для работников

По словам члена правления Союза страховых обществ Андреса Пийрсалу, интерес к страхованию, предоставляемому работодателем, в этом году резко вырос. «Только в первом квартале было застраховано больше работников, чем в течение всего минувшего года. Это показывает, что работодатели заботятся о здоровье своих работников, а налоговая льгота стала дополнительным аргументом», – сказал Пийрсалу.

Введенная два года назад налоговая льгота позволяет работодателю заключить договор медицинского страхования без налога на специальные льготы в сумме до 100 евро в квартал на одного работника.

По словам руководителя по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Деклы Уусмаа, люди с частным медицинским страхованием имеют преимущество при записи на прием к врачу-специалисту. «Если после окончания чрезвычайного положения очереди на прием к врачам-специалистам станут еще длиннее, чем обычно, то страхование, предоставленное работодателем, позволит работнику быстро и без очереди попасть к нужному врачу», – сказала Уусмаа.

Как отмечает менеджер If Kindlustus по решениям личного страхования Кайрит Лухт, в последнее время можно заметить, что большинство предпринимателей желает оформить для своих работников медицинское страхование, включающее психологическое консультирование.

«Несомненно, в нынешней ситуации это необходимая услуга, так как в условиях чрезвычайного положения организация труда людей меняется и они зачастую работают из дома. Кроме того, многим доставляет трудности и обучение детей на дому», – добавила Лухт.

Страховая компания Seesam начала предлагать медицинское страхование для бизнес-клиентов в минувшем году.

«Помимо услуг семейного врача и врачей-специалистов, страхование покрывает также стоимость больничного, восстановительного и стоматологического лечения, расходы на очки и контактные линзы, вакцинацию и рецептурные медикаменты. До нынешнего момента клиенты были больше всего заинтересованы в услугах врачей-специалистов и стоматологии», – сказала менеджер по медицинскому страхованию Seesam Дагмар Гильден.

Медицинское страхование работников в Эстонии предлагают компании BTA, ERGO, If и Seesam Kindlustus.