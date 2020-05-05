Негодую и требую: airBaltic готов вернуть деньги за билет, но не говорит, когда

"В данном случае пассажир выбрал банковский перевод на свой счет и поэтому в этом случае не применяется дополнительный бонус, который выплачивается только с подарочной картой. Авиакомпания переведет ему на счет сумму в 289.96 евро", - заверил Рудманис.

Получается, что сотрудница билетного офиса ошиблась дважды, - при этом как не в пользу, так и в пользу клиента - и при выборе ваучера Валерий мог получить на 80 евро больше, чем полагается ему теперь.

Что касается сроков возврата, их действительно проблематично назвать сейчас с точностью до дня или недели. "Сейчас airBaltic получает очень много запросов от своих клиентов, и несмотря на то, что компания заметно увеличила объемы центра поддержки клиентов, все равно наши клиенты могут сталкиваться с дополнительным временем ожидания. Производство перевода требует участия многих внутренних отделов и партнеров фирмы, поэтому процесс перевода может занять до трех месяцев", - сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь Департамента защиты потребителей Анне-Май Хелемяэ сообщила Rus.Postimees, что, поскольку airBaltic является латвийской компанией, обращения клиентов обрабатываются действующим в составе департамента Центром консультирования потребителей ЕС. "Мы очень надеемся, что проблемы всех людей будут разрешены, но в трансграничных спорах, когда у эстонского потребителя возникают проблемы с иностранным продавцом, продолжительность производства также зависит от действий властей страны проживания продавца. Объем запросов как из Эстонии, так и из других стран значительно увеличился, и для ответа требуется больше времени, чем обычно", - сказала она.

Хелемяэ указала, что хотя закон требует от потребителя возмещения в течение семи дней за отмененный рейс, во многих странах ЕС существуют исключения. Например, Finnair в Финляндии обещает вернуть деньги в течение 30 дней, Ryanair в Ирландии - за 90 дней, такой же срок называет и латвийская airBaltic. "Во многих государствах-членах эти сроки также были приняты органами по защите прав потребителей, и Эстонский центр потребителей ЕС исходит из информации по конкретной стране. Поскольку власти другой страны не начинают процедуру до истечения этих сроков, мы можем только сказать, что нужно проявить терпение", - объяснила она.

Хелемяэ еще раз заверила, что авиакомпании могут предлагать ваучеры вместо возврата денег только с согласия потребителя.

Если проблема не устранена, пассажир может обратиться в компетентный орган по разрешению споров или в суд для разрешения спора. Если билет был приобретен онлайн, для разрешения спора может также использоваться онлайновая платформа для разрешения споров. В случае рейсов, вылетающих из Эстонии, TTJA также может помочь потребителю в общении с авиаперевозчиком, но следует учитывать, что для разрешения договорного спора TTJA не может использовать принуждение. Потребители, которые сами не в состоянии найти решение с другим авиаперевозчиком, могут - в дополнение к перечисленным вариантам - обратиться за советом в Центр консультирования потребителей ЕС.