Бдительный гражданин или стукач?

Полиция на мой запрос подтвердила, что вечером 2 мая им сообщили о вечеринке в кафе на Тартуском шоссе, и стражам порядка пришлось вмешаться, поскольку на мероприятии собрались почти 20 человек, нарушая условия чрезвычайного положения. Штрафами никого не наказали, провели разъяснительную работу, а особо буйных и агрессивных задержали.

Тут важно понимать, что неизвестно, кто сообщил полиции о вечеринке — наш читатель, поделившийся с нами увиденным, или же кто-то другой, но факт остается фактом: полицию о мероприятии проинформировали.

Я опубликовала статью в соцсети и один за другим полились комментарии. К утру их набралось уже более 180. Каково же было мое удивление, когда я поняла, что мнение большинства комментаторов сводится не к тому, что гости вечеринки так безответственно себя повели, а к тому, что человек, который позвонил в полицию — стукач, шпион, завистник, и что раньше таких называли доносчиками, а теперь «бдительными». Я читала все эти злобные сообщения, среди которых изредка встречался здравый смысл, и удивлялась: почему люди называют такой поступок стукачеством? Почему оправдывают такие вот вечеринки? Может быть, потому что сами устраивают грандиозные посиделки? Почему люди воспринимают звонок в полицию как донос в 1937 году? Ребят, на дворе 2020-й, в Сибирь уже никого не ссылают.

У меня возникает логичный вопрос. Буду я стоять в автобусе, и некий карманник у меня из сумки ловко потянет кошелек, это увидит один из таких вот комментаторов на Facebook и что, промолчит? Потому что не хочет быть стукачом? Или представим, что у вас за стенкой слышны крики, явно кто-то дерется. Ваши действия: наденете наушники, чтобы не слышать, как над кем-то измываются или позвоните в полицию?

Вы знаете, откуда к нам пришло выражение «стукачей не любят»? Из тюрьмы. Там, где люди существуют по понятиям. Разве цивилизованному обществу сегодня этот тюремный менталитет нужен? Видимо, лихие 90-е еще дают о себе знать, раз некоторые до сих пор называют крысой человека, который сообщил о нарушении порядка.

Давайте вернемся к той вечеринке. Представим, что среди 20 человек был зараженный COVID-19 без симптомов. На вечеринке он заразил еще несколько человек. Назавтра один из них, выходя из квартиры, кашлянул в руку, дотронулся до перил, а ваша бабушка, живущая в том же подъезде, чуть позже тоже подержалась за перила. И вот ваша бабушка уже лежит в больнице, а через несколько суток умирает. Зато как классно люди повеселились! Вот только вам не до смеха...

Если бы я увидела, что где-то собралась большая компания, я тоже позвонила бы в полицию. Не потому, что мне хочется проучить людей или позлорадствовать, тут выгоды вообще никакой нет, а потому что с детства знаю: если ты видишь нарушение правил, сообщи об этом. Ведь «кто попустительствует дурным людям, тот вредит хорошим».