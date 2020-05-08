Поздравление посла России ветеранам: вы нам нужны!

Глава российской дипмиссии призвал ветеранов к осторожности: «Здоровье – это бесценный дар, и рисковать им в нынешних обстоятельствах ни в коем случае не стоит». Со ссылкой на слова знаменитого артиста Василия Ланового посол заверил: «Мы вместе еще отметим эту годовщину, но несколько позже».

В своем поздравлении на 9 мая посол выразил благодарность ветеранам и обратился к ним с просьбой: «Я охотно пользуюсь возможностью поздравить прежде всего ветеранов – представителей поколения победителей, которым мы обязаны нашей сегодняшней жизнью».

Хотел бы пожелать вам здоровья и заверить, что вы нам нужны! Вы нужны тем, кто идет на смену нынешним поколениям, кому передается историческая память и правда о событиях той поры, чему вы были свидетелями.

«У вас и сейчас много работы по сохранению этой исторической памяти, особенно в той ситуации, когда, к сожалению, множатся примеры фальсификации истории тех боевых лет. Однако, переписать историю будет трудно, пока вы живы. Поэтому на вас и сейчас лежит большая ответственность за передачу своей памяти о пережитом в те годы подрастающему поколению», – отметил посол.

Дипломат напомнил, что к 75-й годовщине победы советского народа над фашизмом был завершен важный этап реставрационных работ на Военном кладбище в Таллинне. На средства посольства России в Эстонии был отремонтирован монумент «Бронзовый солдат» и начаты работы по приведению в порядок надгробных плит. Александр Петров пока не стал уточнять, во сколько обойдется реконструкция: «Подсчитывать расходы мы будем позже. Это как раз тот случай, ради которого денег не жалко».