Опрос: пока у одних работодателей зарплаты упали, у других они только выросли

Из тех немногих, кто повысил основную заработную плату, треть сделала это для всех работников, остальные повысили зарплаты только в определенных группах работников, чаще специалистам и квалифицированным работникам.

Более всего основные зарплаты поднялись у опрошенных работодателей из банковской и страховой сфер, госучреждений, а также сфер здравоохранения, социальной опеки и розничной торговли. Рост зарплат был чаще всего в пределах 5-10 процентов.

В организациях, где основные зарплаты в последние месяцы упали, как правило, снизились зарплаты всех работников, в некоторых случаях зарплаты снижались только у работников определенных групп, немного чаще у руководителей.

Снизились зарплаты у 62 процентов работников предприятий по размещению, питанию и туризму, принявших участие в опросе. Более всего снизили зарплаты предприятия медиасферы и журналистики, административно-вспомогательные предприятия, а также организации, задействованные в отраслях спорта, культуры, развлечений и досуга. Чаще всего зарплаты снижались в этих сферах в пределах 21-30 процентов, но в некоторых компаниях — даже больше.

В период с апреля по июнь пять процентов работодателей намерены повысить зарплаты, в то время как 16 процентов намерены их снизить. 53 процента опрошенных не планируют менять зарплаты персонала, а 27 процентов затрудняются ответить.