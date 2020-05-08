Пт, 8.05.2020
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  • Вопрос об отстранении заведующего Курессаареской больницей решится после аудита

Вопрос об отстранении заведующего Курессаареской больницей решится после аудита

24 работника Курессаареской больницы обратились к Сааремааской волостной управе и совету больницы с просьбой освободить от должности заведующего лечебной частью Эдварда Лаане.

ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl

24 работника Курессаареской больницы обратились в Сааремааскую волостную управу и в совет больницы с просьбой освободить от должности заведующего лечебной частью Эдварда Лаане. Департамент здоровья примет решение по данному вопросу после того, как ознакомится с результатами аудита в больнице.

Об этом в пятницу сообщил заведующий отделом экстренной медицины департамента здоровья Мартин Кадай, отметив, что обращение врачей Курессаареской больницы вызывает у него озабоченность. «Я уверен, что это сделано неспроста», - сказал он.

Департамент здоровья на данный момент не может прокомментировать, кто прав и кто виноват в этой ситуации. «Мы подождем решения совета больницы, дождемся результатов аудита», - добавил Кадай.

По его словам, ситуация в Курессаареской больнице очень сложная и напряженность в коллективе не спадает. Кадай отметил, что еще до совместного обращения врачей в адрес департамента поступали отдельные сигналы о неудовлетворительном положении в больнице.

По оценке 24 врачей Курессаареской больницы, Эдвард Лаане не справляется профессионально со своими трудовыми обязанностями и по этой причине должен оставить свой пост.

В обращении сказано: "Работа (Лаане) и до кризиса была хаотичной, его пребывание в Курессааре редко превышает десять дней в месяц. Теперь в кризисной ситуации в больнице хаос и неразбериха".

По данным редакции газеты Saarte Hääl, недовольство врачей работой Лаане наблюдалось еще в марте, но до официального обращения дело дошло только сейчас.

В письме, датированном 5 мая, указывается, что недоверие к деятельности Эдварда Лаане во время вспышки коронавируса лишь усилилось.

Подробнее о претензиях врачей и мнении Лаане об этом читайте в материале Rus.Postimees "Работники Курессаареской больницы раскрыли нарушения заведующего лечебной частью и требуют его увольнения".

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