Фото: Бронзового солдата усыпали цветами

«Этот праздник для таллиннский ветеранов, особенно для некоторых из них, будет действительно со слезами на глазах - слезами радости и благодарности всем тем, кто принял участие в благотворительном проекте «Я помню, я помогаю!» - написали организаторы акции. - Гвоздики к памятнику сегодня (8 мая - прим.ред. ) возложены. Мы призываем всех оставаться 9 мая дома! Праздник в этом году - в наших сердцах!»

«Для многих из нас 9 мая – это не просто праздник, а часть нашего внутреннего мира, нашей ментальности и понимания исторической памяти. Именно поэтому важно четко для себя осознать, в чем состоит эта историческая память. В чем ценность победы и тех событий, которые, слава богу, нас миновали? Ветераны призывают нас поберечь друг друга, и они знают, о чем говорят. Они жертвовали собой ради того, чтобы уберечь нас, - сказал вчера в интервью Rus.Postimees Михаил Кылварт. - Ветераны призывают нас не приходить к памятнику. Думаю, это было бы честно по отношению к памяти и ветеранам. Тем более, что 9 мая – это не один день, когда нужно помнить и гордиться».