Фото: Бронзового солдата усыпали цветами

В Таллинне уже с четверга, 7 мая, в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом к подножию Бронзового солдата люди приносили цветы.
Вчера, 8 мая, венки были возложены от правительств Эстонии, Республики Беларусь и Казахстана.
Также цветы принесли организаторы акции «Я помню, я помогаю!».
«Этот праздник для таллиннский ветеранов, особенно для некоторых из них, будет действительно со слезами на глазах - слезами радости и благодарности всем тем, кто принял участие в благотворительном проекте «Я помню, я помогаю!» - написали организаторы акции. - Гвоздики к памятнику сегодня (8 мая - прим.ред.) возложены. Мы призываем всех оставаться 9 мая дома! Праздник в этом году - в наших сердцах!»
«Для многих из нас 9 мая – это не просто праздник, а часть нашего внутреннего мира, нашей ментальности и понимания исторической памяти. Именно поэтому важно четко для себя осознать, в чем состоит эта историческая память. В чем ценность победы и тех событий, которые, слава богу, нас миновали? Ветераны призывают нас поберечь друг друга, и они знают, о чем говорят. Они жертвовали собой ради того, чтобы уберечь нас, - сказал вчера в интервью Rus.Postimees Михаил Кылварт. - Ветераны призывают нас не приходить к памятнику. Думаю, это было бы честно по отношению к памяти и ветеранам. Тем более, что 9 мая – это не один день, когда нужно помнить и гордиться».
И хотя ветераны, полиция и мэр Таллинна призвали людей не приходить 9 мая на Военное кладбище, нужно ожидать, что кто-то все же придет. Поэтому за соблюдением дистанции у Бронзового солдата сегодня будет следить полиция и МуПо.