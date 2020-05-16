Украинские сварщики обеспечивают работой сотню жителей Сааремаа

По словам Ванаселья, иностранные рабочие в основном выполняют роли судовых сварщиков-сборщиков, выполняя, таким образом, один из наиболее важных и ранних этапов процесса судостроения - если на этом этапе недостаточно квалифицированных сотрудников, весь другой персонал не может выполнять следующие процессы.

По словам владельца Baltic Workboats, на финские верфи из Эстонии ездит на работу значительное количество человек, но с тамошними заводами конкурировать сложно, потому что в дополнение к зарплате, сопоставимой с той, что платит сааремааская компания, на северном берегу Балтийского моря существуют еще и лучшие социальные гарантии.

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Месяц назад председатель правления конкурента Baltic Workboats - концерна BLRT Grupp - Вероника Ивановская заявила, что продление виз и временных разрешений на работу для иностранных специалистов крайне необходимо, в противном случае новые заказы не будут подписаны, а проекты, запланированные на этот год и следующий, придется приостановить.

«Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что это специалисты с такого рода профессиональными навыками, которых не найти на рынке труда Эстонии, и они вряд ли появятся в ближайшем будущем. Нет смысла создавать иллюзии, будто работники из попавшего под удар сектора услуг или туризма могут пройти переподготовку, получить необходимые профессиональные сертификаты и справиться с необходимой работой», - сказала Postimees глава группы BLRT.

«На приобретение и развитие таких навыков уходит не менее пяти-десяти лет, поэтому мы всегда вкладывали большие средства в подготовку нужных нам специалистов», - сказала Ивановская, заявив, что один специалист дает работу еще трем-пяти сотрудникам.

В прошлом году Baltic Workboats заработал более 840 000 евро при обороте в 40,1 млн евро. Согласно данным регистра трудоустройства, число работников судоходной компании на конец марта составило 169 человек по сравнению с 200 годом ранее.

В середине апреля Министерство обороны подписало с Baltic Workboats контракт на 3,9 млн евро, в соответствии с которым государство закупит у компании два военных военных катера для военно-морского флота, в результате чего к концу года на острове будет трудозанято до 50 человек.