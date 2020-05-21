Общее собрание в садоводческом товариществе: уже законно или еще нет?

Правление одного из садоводческих товариществ Нарвы назначило на воскресенье общее собрание и призвало всех членов СТ найти время для него. По словам одного из дачников, если придет хотя бы треть владельцев участков, это нарушит по-прежнему действующий запрет на общие собрания. По решению правительства, до конца июня нельзя собирать вместе более ста человек. В то же время, обычно на собрания приходят далеко не все, и если члены товарищества на этот раз не проявят неожиданную сознательность, нарушения не случится.
Не более ста человек, не ближе двух метров
“В садоводческом товариществе “Рябинка” в Нарве появились объявления о том, что 24 мая состоится собрание членов товарищества, - рассказал читатель Rus.Postimees Михаил. - У нас около 300 домов. Конечно, как правило, 100% дачников на собрание не приходят, но объявление призывает явиться всех. А некоторые приходят и семьями. Ни о каких правилах соблюдения дистанции и т.п. в объявлении нету ни слова. Насколько я знаю столь массовые мероприятия в мае еще недопустимы даже на улице”.
По информации пресс-службы правительства Эстонии, после отмены чрезвычайного положения публичные собрания можно проводить в помещениях, если обеспечена заполняемость помещения на 50% от максимальной. С 18 мая участников может быть до 10 человек, с 1 июня – до 50, с 1 июля – до 500.
Под открытым небом можно проводить публичные собрания в случае, если организатор гарантирует, что число участников не будет превышать 100 человек. С 1 июля число участников не должно быть больше 1000 человек. При этом обязательно следует соблюдать правило “2+2”.
Приходят далеко не все
Член правления СТ “Рябинка” Анна Райхцаум рассказала, что на годовых собраниях из года в год не собирается кворум в 51% членов СТ, и приходится проводить повторное собрание, для которого, по закону, кворум не нужен.
“Не соберется сто человек”, - уверена она.
Председатель “Рябинки” Людмила Коновалова также уверена, что 100 человек на собрание не придет.
“Если только человек 60 придет, в хорошую погоду, - говорит она. - Я работаю шесть лет, и только один раз был 101 человек на повторном собрании. То, что сейчас не будет ста человек - это гарантировано”.
Член правления Союза садоводческих товариществ Нарвы Елена Вальме рассказала, что годовые собрания в садоводствах обычно проводятся как раз весной. Откладывать их на более поздний срок, когда ограничения станут мягче, неразумно - чем раньше будет принят план хозяйственной деятельности, тем больше можно будет успеть сделать за лето.
В “Рябинке” 2 июня к тому же истекают полномочия правления, и его члены не понимали, как без отчетно-выборного собрания можно будет законно организовать вывоз мусора, принять годовой отчет и план работы, утвердить отчет ревизионной комиссии и даже платить за электричество.
Только на днях Рийгикогу принял закон, который автоматически продлевает полномочия правления до осени, если перевыборы нельзя было провести из-за чрезвычайного положения.
Но даже в самых крупных садоводческих товариществах Нарвы на собрания редко приходит больше ста участников, поэтому вряд ли хоть в одном из них собрание будет противоречить нынешним правилам, считает Елена Вальме.
По мнению председателей, сложность здесь скорее в том, что, если люди будут стоять в двух метрах друг от друга, выступающим тяжело будет говорить так громко, чтобы их слышали все.
В одном из нарвских товариществ, чтобы не собирать сразу много людей, председатель хочет провести отдельные собрания на каждой улице, но это будет очень большой работой для него. Возможно, сейчас стоит даже купить микрофон и колонку, которые предлагать товариществам для проведения собраний, рассуждает Елена Вальме.
“У нас есть открытое место на остановке. Там может собраться много людей и не мешать друг другу, - рассказывает о планируемом собрании в “Рябинке” Людмила Коновалова. - Ну, мне придется кричать, что ж поделаешь”.
Заставит ли жизнь уйти в онлайн?
“Что будет в будущем - неизвестно. Будет ли осенью новая вспышка вируса, неизвестно. Но когда-нибудь мы всё равно будем переходить на электронные собрания. Только что вышел закон, который регламентирует порядок проведения этих собраний”, - говорит член правления Союза СТ Нарвы Елена Вальме.
Закон приравнивает собрание с помощью электронных средств к обычному и позволяет голосовать различными способами, лишь бы сохранялась запись, с помощью которой можно доказать, кто как голосовал.
По мнению Елены Вальме, это вполне возможно, но товариществам потребуется помощь для перехода в онлайн. В своем СТ “Балтика”, где Елена является председателем, она рассылает документы перед собранием по электронной почте. Свои адреса для этого сообщили примерно 70% владельцев участков. После рассылки документов обсуждение, по ее мнению, можно провести и с помощью видеоконференции.
Елена Вальме говорит, что не стоит недооценивать садоводов - даже пенсионеры могут научиться пользоваться компьютером. Она планирует за счет Союза СТ оборудовать комнату для видеоконференций в среде Zoom, из которой уже председатели других товариществ смогут проводить собрания. При этом, союз должен будет обеспечить и технического помощника для трансляции, чтобы от выступающих на собрании требовалось только смотреть на экран и говорить.
“Есть пожилые председатели, которые сами не разберутся в этом. Им надо сесть около компьютера и не думать, на какую кнопку нажимать, - говорит она и добавляет. - У нас есть несколько председателей, у которых электронной почты нет в принципе. У людей есть авторитет, им доверяют, они хорошо и честно работают, но им нужно просто помочь разобраться с этими электронными системами”.
Председатель СТ “Рябинка” Людмила Коновалова, которая также входит в правление Союза садоводческих товариществ Нарвы, оптимизм коллеги не разделяет. Они уже обсуждали переход в онлайн, но к единому мнению не пришли.
“Я не знаю, как в других товариществах, но у нас 314 участков, и у нас человек 20-30 молодых, которые владеют компьютером. Большинство - старые люди”, - отмечает Людмила Коновалова.
По ее мнению, можно, подключив молодых родственников, организовать онлайн-собрания в небольших товариществах, но собрать у компьютеров три сотни человек, из которых большинство пенсионеры, просто невозможно.
“Может, в будущем это будет полегче технически, но сейчас я не вижу возможности, как это можно сделать, - считает председатель СТ “Рябинка”.