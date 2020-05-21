Общее собрание в садоводческом товариществе: уже законно или еще нет?

Не более ста человек, не ближе двух метров

“В садоводческом товариществе “Рябинка” в Нарве появились объявления о том, что 24 мая состоится собрание членов товарищества, - рассказал читатель Rus.Postimees Михаил. - У нас около 300 домов. Конечно, как правило, 100% дачников на собрание не приходят, но объявление призывает явиться всех. А некоторые приходят и семьями. Ни о каких правилах соблюдения дистанции и т.п. в объявлении нету ни слова. Насколько я знаю столь массовые мероприятия в мае еще недопустимы даже на улице”.

По информации пресс-службы правительства Эстонии, после отмены чрезвычайного положения публичные собрания можно проводить в помещениях, если обеспечена заполняемость помещения на 50% от максимальной. С 18 мая участников может быть до 10 человек, с 1 июня – до 50, с 1 июля – до 500.

Под открытым небом можно проводить публичные собрания в случае, если организатор гарантирует, что число участников не будет превышать 100 человек. С 1 июля число участников не должно быть больше 1000 человек. При этом обязательно следует соблюдать правило “2+2”.

Приходят далеко не все

Член правления СТ “Рябинка” Анна Райхцаум рассказала, что на годовых собраниях из года в год не собирается кворум в 51% членов СТ, и приходится проводить повторное собрание, для которого, по закону, кворум не нужен.

“Не соберется сто человек”, - уверена она.

Председатель “Рябинки” Людмила Коновалова также уверена, что 100 человек на собрание не придет.

“Если только человек 60 придет, в хорошую погоду, - говорит она. - Я работаю шесть лет, и только один раз был 101 человек на повторном собрании. То, что сейчас не будет ста человек - это гарантировано”.

Член правления Союза садоводческих товариществ Нарвы Елена Вальме рассказала, что годовые собрания в садоводствах обычно проводятся как раз весной. Откладывать их на более поздний срок, когда ограничения станут мягче, неразумно - чем раньше будет принят план хозяйственной деятельности, тем больше можно будет успеть сделать за лето.

В “Рябинке” 2 июня к тому же истекают полномочия правления, и его члены не понимали, как без отчетно-выборного собрания можно будет законно организовать вывоз мусора, принять годовой отчет и план работы, утвердить отчет ревизионной комиссии и даже платить за электричество.

Только на днях Рийгикогу принял закон, который автоматически продлевает полномочия правления до осени, если перевыборы нельзя было провести из-за чрезвычайного положения.

Но даже в самых крупных садоводческих товариществах Нарвы на собрания редко приходит больше ста участников, поэтому вряд ли хоть в одном из них собрание будет противоречить нынешним правилам, считает Елена Вальме.

По мнению председателей, сложность здесь скорее в том, что, если люди будут стоять в двух метрах друг от друга, выступающим тяжело будет говорить так громко, чтобы их слышали все.