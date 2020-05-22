Круузе: спикер Рийгикогу оскорбляет работящих людей

По мнению заместителя председателя комиссии Рийгикогу по сельской жизни Урмаса Круузе, высказывание спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса на тему сбора клубники оскорбляет работящих людей.
«Наверное, не стоит удивляться тому, что EKRE огульно оскорбляет эстоноземельцев, но насмешки над фермерами, на мой взгляд, за гранью. Во-первых, работящих людей оскорбляет Хенн Пыллуаас, занимающий должность второго человека в государстве, который должен представлять всех нас. Вместо этого глава Рийгикогу сообщает фермерам, столкнувшимся с серьезной проблемой, что если их не устраивает политика EKRE, им пора прикрыть лавочку», - заявил реформист Круузе.
По словам Круузе, EKRE сама создала проблему, из-за которой нападает на фермеров. «Пока другие европейские страны думают, как безопасно привозить сезонных работников, чтобы урожай не оставался в поле, Эстония ведет себя прямо противоположным образом. В качестве бонуса политики еще и ругают несогласных с ними людей. Похоже, что исполняется мечта Хельме о закрытом и автократическом эстонском государстве, где они могут скомандовать безработным собирать клубнику, а школьникам — убирать картошку», - заявил Круузе.
Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас в пятницу опубликовал в социальных сетях запись, в которой выразил недовольство эстонскими производителями клубники, которые хотят вместо эстонских работников нанимать дешевую иностранную рабочую силу.