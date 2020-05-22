Круузе: спикер Рийгикогу оскорбляет работящих людей

«Наверное, не стоит удивляться тому, что EKRE огульно оскорбляет эстоноземельцев, но насмешки над фермерами, на мой взгляд, за гранью. Во-первых, работящих людей оскорбляет Хенн Пыллуаас, занимающий должность второго человека в государстве, который должен представлять всех нас. Вместо этого глава Рийгикогу сообщает фермерам, столкнувшимся с серьезной проблемой, что если их не устраивает политика EKRE, им пора прикрыть лавочку», - заявил реформист Круузе.

По словам Круузе, EKRE сама создала проблему, из-за которой нападает на фермеров. «Пока другие европейские страны думают, как безопасно привозить сезонных работников, чтобы урожай не оставался в поле, Эстония ведет себя прямо противоположным образом. В качестве бонуса политики еще и ругают несогласных с ними людей. Похоже, что исполняется мечта Хельме о закрытом и автократическом эстонском государстве, где они могут скомандовать безработным собирать клубнику, а школьникам — убирать картошку», - заявил Круузе.