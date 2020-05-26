Профсоюзы предлагают увеличить максимальные штрафы для работодателей

Центральный союз профсоюзов Эстонии (EAKL) направил письмо в Министерство социальных дел с просьбой пересмотреть и увеличить действующие максимальные штрафы за нарушения трудового законодательства.
По словам председателя EAKL Пеэпа Петерсона, ставки, действующие с 2009 года, неоправданно низки. «Согласно закону о трудовых договорах, максимальный штраф для работодателя составляет до 100 штрафных единиц, то есть в настоящее время 400 евро, а для юридического лица - до 1300 евро, и такое же наложение штрафов указывается в Законе о профсоюзах», - сказал он.
«В соответствии со статьей 29 Конституции условия труда находятся под государственным контролем, а государственный надзор за условиями труда осуществляется Трудовой инспекцией, но надзор Трудовой инспекции не может быть эффективным, если наказания фактически не налагаются или если наказания являются символическими», - добавил Петерсон, по словам которого если законодательные санкции не могут быть применены, а размер штрафов не побуждает работодателей вести себя законопослушно, то права трудящихся не защищены.
Поскольку штрафы предусмотренные за допущенные работодателем нарушения не сформулированы корректно, Министерство социальных дел представило Рийгикогу предложения о внесении поправки в термин «работодатель» в различные положения трудового законодательства о правонарушениях, чтобы обеспечить эффективное выполнение Инспекцией по труду функции наказания. Однако ставки штрафов в законодательстве не меняются.