Профсоюзы предлагают увеличить максимальные штрафы для работодателей

По словам председателя EAKL Пеэпа Петерсона, ставки, действующие с 2009 года, неоправданно низки. «Согласно закону о трудовых договорах, максимальный штраф для работодателя составляет до 100 штрафных единиц, то есть в настоящее время 400 евро, а для юридического лица - до 1300 евро, и такое же наложение штрафов указывается в Законе о профсоюзах», - сказал он.

«В соответствии со статьей 29 Конституции условия труда находятся под государственным контролем, а государственный надзор за условиями труда осуществляется Трудовой инспекцией, но надзор Трудовой инспекции не может быть эффективным, если наказания фактически не налагаются или если наказания являются символическими», - добавил Петерсон, по словам которого если законодательные санкции не могут быть применены, а размер штрафов не побуждает работодателей вести себя законопослушно, то права трудящихся не защищены.