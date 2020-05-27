В Эстонии Covid-19 как причина смерти указан у 14 человек

"В отношении 14 человек поставлен диагноз, что смерть наступила в результате коронавирусной инфекции. В отношении остальных людей это заболевание указано как сопутствующее заболевание. Причину смерти ставит доктор, который наблюдал больного и знал, какие у пациента были хронические заболевания и как протекала болезнь", - сказала советник Департамента здоровья Ирина Донченко в интервью программе "Кофе+" на ETV+.

Говоря о данных статистики заболеваемости, Донченко отметила, что в Эстонии ежедневно регистрируется стабильное количество заболеваний - около десяти, и это хорошая статистика, но в отношении четверти больных департамент не знает источника инфекции, а это значит, что циркуляция вируса в популяции по-прежнему существует.