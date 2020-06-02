Сушите сухари, или Завтраки с послевкусием

Кривое зеркало

С точки зрения члена правления DAS Group OÜ Алексея Смелова, ситуация выглядит совсем иначе. «На самом деле, в марте Юлия срочно уехала с работы в Финляндию. После ее возвращения в Эстонии было объявлено чрезвычайное положение, и она должна была находиться две недели дома, но, тем не менее, она пыталась попасть в офис компании, что ей было запрещено на время карантина. Это, видимо, и послужило причиной ее обиды на компанию», - предположил он, заявив, что девушка никогда не работала в праздничные дни, а также не имела переработок. Отрабатывала даже менее нормы, что видно по суммам выплат, утверждает он.

По словам Смелова, заявление о прекращении трудового договора по собственному желанию она написала 25 марта, чтобы прекратить трудовой договор с 6 апреля. И пошла на больничный, с ее слов, чтобы не дорабатывать.

Член правления предприятия утверждает, что окончательный расчет Юлия получила с незначительной задержкой 16 апреля ввиду сложившейся ситуации: «Напомню, что с 16 марта весь общепит практически парализован». При этом за задержку с выплатой расчета были начислены и выплачены предусмотренные законом пени. Расчет с Юлией произведен полностью, и к этому не имеет отношения, планировала ли она или уже обращалась она к юристу, подытожил он.

В ответ на уточняющие вопросы Юлия сообщила, что не работала в праздники по той причине, что это, как она уверяет, не оплачивалось в должном объеме, поэтому она просила не ставить ей смены в праздничные дни. В подтверждение своих слов она приложила к письму скриншоты переписки с начальством. Как заверяет девушка, она пришла в офис в первый раз, когда срок карантина уже истек, чтобы поговорить по существу, но при общении с непосредственным начальником ее упрекнули в нарушении карантина.

«Я обращалась к юристу, мы составили письмо в Трудовую инспекцию, но позже мой юрист узнала, что юристом Das Group OÜ является Алексей (Смелов — прим. ред.), который был ее знакомым. Она связалась напрямую с ним. Вечером этого же дня мне пришел окончательный расчет, в котором мне не доплатили 300 евро (зарплата за февраль), которую я просила с начала марта (эти данные подтверждает имеющаяся в распоряжении редакции переписка — прим. ред.), а получила 16 апреля, как говорится, с "незначительной" задержкой».

Жалобы поступали и ранее

Как сообщила руководитель коммуникационного отдела Трудовой инспекции Яна Розенфельд, сотрудники DAS Group OÜ и ранее обращались к ним с жалобами. По ее словам, чаще всего это было связано с невозможностью получить от бывшего работодателя компенсацию в связи с расторжением трудового договора.

На вопрос, помогало ли вмешательство Трудовой инспекции в получении денег, Розенфельд сказала, что инспекция принимает решение, имеет ли работник право на недополученную зарплату или нет. Трудовая инспекция не получает информации о том, исполняет ли работодатель решение Комиссии по трудовым спорам. Имея на руках вступившее в силу решение комиссии, работник может обратиться к судебному исполнителю.

По словам Розенфельд, если работодатель не выплачивает работнику зарплату, работник может взыскать недополученные деньги, например, через суд или Комиссию по трудовым спорам. «Если работодатель значительно затягивает с выплатами, чем наносит работнику ущерб, последний имеет право предупредить работодателя – то есть сообщить об этом и потребовать выплаты денег. Если же работодатель не выплачивает зарплату и после получения предупреждения, у работника возникает право расторгнуть трудовой договор во внеочередном порядке», - подытожила она.