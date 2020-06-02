Сушите сухари, или Завтраки с послевкусием

Объявление чрезвычайного положения и последовавшее за этим введение ограничительных мер привело к тому, что для большого числа людей привычный ход жизни был полностью нарушен. И если проблемой одних стало то, что они больше не могли в любое время отправиться в кино, спортзал, магазин или на прогулку, то другие столкнулись с еще менее приятными последствиями коронакризиса – остались без части зарплаты или вовсе лишились работы.
И хотя власти разработали пакет помощи как работникам, так и самим предприятиям, во многих случаях этого было недостаточно, чтобы сохранить штат сотрудников. Последовали массовые сокращения. И самое обидное, что в этой непростой ситуации участились случаи конфликтов между работодателями и работниками.
Замгендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу рассказала Rus.Postimees, что после объявления чрезвычайного положения им поступают сотни звонков. Звонят не только работники, но и работодатели, которые просят помочь им принять правомерное решение о сокращении рабочих мест и зарплат. По ее словам, самая большая проблема – если работодатель вообще ничего не выплачивает либо требует от работника вернуть обратно те суммы, которые ему выплатила Касса страхования от безработицы. Обосновывают они это тем, что полученная от Кассы сумма якобы больше тех денег, что работник получал раньше. Мийдла-Ванаталу подчеркнула, что это незаконно, и работник не должен ничего возвращать.
Денег нет, но вы держитесь
Бывают ситуации и более запутанные, когда слова работника и уже бывшего работодателя довольно сильно расходятся. Так, читательница Rus.Postimees Юлия (полное имя редакции известно) пожаловалась на нечестность работодателя, который, по ее словам, вел себя некорректно при выплате зарплаты и сверхурочных.
«Хотелось бы дать огласку истории, связанной с нечестностью работодателя. Такое у нас сплошь и рядом, а тут еще и один из лидирующих в сфере общепита ресторан, а точнее целая сеть из 11 точек, что немало для нашего города. Речь пойдет о фирме DAS Group OÜ», - говорилось в письме, из которого можно было понять, что речь идет о ресторанах сети MySushi.
По словам читательницы, на данную сеть ресторанов постоянно жалуются, а если подход руководства не изменится, жалобы будут поступать и в будущем. «Поначалу все, может быть, будет хорошо, а потом вам перестанут платить и скажут, что у нас ситуация в стране тяжелая. В реальности тяжелая ситуация – это открытие новой точки. На это деньги есть, а на зарплаты – нет. Вам не заплатят должным образом ни за переработку, ни за работу в праздники. Дай бог, чтобы вам вообще заплатили», - пожаловалась она, добавив, что ее постоянно кормили завтраками и обещаниями выплатить все частями, но чуда, по ее словам, не произошло, поэтому она решила уволиться. Однако и с окончательным расчетом, по ее словам, возникли сложности, поэтому пришлось прибегнуть к помощи юриста.
«И то мне выплатили только половину. Ведь "ты никак не докажешь, что ты, на самом деле, так много работала". И, к сожалению, так и есть. А ведь преимущественно они берут на работу молодых людей, либо приезжих. В таком случае ни те, ни другие не будут или просто не смогут ничего сделать. В такой ситуации просто до слез жалко и обидно за людей, которые по итогу останутся вообще ни с чем… Честность, совесть, человечность — вот понятия, о которых в Das Group OÜ не слышали», - подытожила она.
Кривое зеркало
С точки зрения члена правления DAS Group OÜ Алексея Смелова, ситуация выглядит совсем иначе. «На самом деле, в марте Юлия срочно уехала с работы в Финляндию. После ее возвращения в Эстонии было объявлено чрезвычайное положение, и она должна была находиться две недели дома, но, тем не менее, она пыталась попасть в офис компании, что ей было запрещено на время карантина. Это, видимо, и послужило причиной ее обиды на компанию», - предположил он, заявив, что девушка никогда не работала в праздничные дни, а также не имела переработок. Отрабатывала даже менее нормы, что видно по суммам выплат, утверждает он.
По словам Смелова, заявление о прекращении трудового договора по собственному желанию она написала 25 марта, чтобы прекратить трудовой договор с 6 апреля. И пошла на больничный, с ее слов, чтобы не дорабатывать.
Член правления предприятия утверждает, что окончательный расчет Юлия получила с незначительной задержкой 16 апреля ввиду сложившейся ситуации: «Напомню, что с 16 марта весь общепит практически парализован». При этом за задержку с выплатой расчета были начислены и выплачены предусмотренные законом пени. Расчет с Юлией произведен полностью, и к этому не имеет отношения, планировала ли она или уже обращалась она к юристу, подытожил он.
В ответ на уточняющие вопросы Юлия сообщила, что не работала в праздники по той причине, что это, как она уверяет, не оплачивалось в должном объеме, поэтому она просила не ставить ей смены в праздничные дни. В подтверждение своих слов она приложила к письму скриншоты переписки с начальством. Как заверяет девушка, она пришла в офис в первый раз, когда срок карантина уже истек, чтобы поговорить по существу, но при общении с непосредственным начальником ее упрекнули в нарушении карантина.
«Я обращалась к юристу, мы составили письмо в Трудовую инспекцию, но позже мой юрист узнала, что юристом Das Group OÜ является Алексей (Смелов — прим. ред.), который был ее знакомым. Она связалась напрямую с ним. Вечером этого же дня мне пришел окончательный расчет, в котором мне не доплатили 300 евро (зарплата за февраль), которую я просила с начала марта (эти данные подтверждает имеющаяся в распоряжении редакции переписка — прим. ред.), а получила 16 апреля, как говорится, с "незначительной" задержкой».
Жалобы поступали и ранее
Как сообщила руководитель коммуникационного отдела Трудовой инспекции Яна Розенфельд, сотрудники DAS Group OÜ и ранее обращались к ним с жалобами. По ее словам, чаще всего это было связано с невозможностью получить от бывшего работодателя компенсацию в связи с расторжением трудового договора.
На вопрос, помогало ли вмешательство Трудовой инспекции в получении денег, Розенфельд сказала, что инспекция принимает решение, имеет ли работник право на недополученную зарплату или нет. Трудовая инспекция не получает информации о том, исполняет ли работодатель решение Комиссии по трудовым спорам. Имея на руках вступившее в силу решение комиссии, работник может обратиться к судебному исполнителю.
По словам Розенфельд, если работодатель не выплачивает работнику зарплату, работник может взыскать недополученные деньги, например, через суд или Комиссию по трудовым спорам. «Если работодатель значительно затягивает с выплатами, чем наносит работнику ущерб, последний имеет право предупредить работодателя – то есть сообщить об этом и потребовать выплаты денег. Если же работодатель не выплачивает зарплату и после получения предупреждения, у работника возникает право расторгнуть трудовой договор во внеочередном порядке», - подытожила она.
В споре работника и работодателя зачастую сложно дать объективную оценку, поскольку в формуле всегда будет много неизвестных. Не надо быть экспертом, чтобы понимать: во время коронакризиса вероятность возникновения похожих споров между работодателем и работниками остается крайне высокой. Остается лишь надеяться, чтобы стороны как можно чаще достигали консенсуса без привлечения третьих лиц.