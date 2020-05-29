600 евро за комментарий в Facebook: Нарвская больница хочет наказать женщину за оскорбление медиков

В январе Rus.Postimees писал о конфликте пациента и Нарвской больницы. Пациент жаловался на грубость и ошибки со стороны медиков, руководство больницы отмечало, что проблемы были, но пациент их сильно преувеличил. Историю активно обсуждали в интернете, в том числе нарвитянка Любовь Кузьмина оставила грубый комментарий с обвинениями медиков. Адвокаты больницы на этой неделе потребовали от Любови опровергнуть свои слова и заплатить 600 евро за их работу, пообещав в противном случае обратиться в суд. За последний месяц это уже второе громкое дело в Нарве о наказании за комментарий. В первом случае комментатору нужно было заплатить 900 евро, чтобы до суда примириться с детским центром “Лад”.
Больница привлекла адвокатское бюро
Rus.Postimees не будет публиковать комментарий целиком. Его смысл в том, что, по словам Любови Кузьминой, многочисленные жалобы не заставляют больницу улучшить отношение к пациентам. Но написано это было в грубой форме и с перечислением конкретных ситуаций. Так, нарвитянка написала, что пациентов встречают “спиртом пахнущие и антидепрессанты пьющие” медики, “в какую смену попадешь, зависит, выживешь или нет”, “в Детском отделении вообще ад”, “медсёстры сраными памперсами пенсионеров беспомощных лупят”.
Во вторник представляющее Нарвскую больницу адвокатское бюро LINKLaw из Таллинна отправило нарвитянке письмо.
“Обвинения являются неправильными, порочат доброе имя, кроме того, вызывают недоверие пациентов к Нарвской больнице”, - в частности, пишут адвокаты.
Персонал больницы - квалифицированный, и люди делают свою работу усердно, сказано в письме. Адвокаты потребовали в течение недели опубликовать извинения и опровержение на той же странице Facebook, где был размещен комментарий. И даже прислали готовый текст опровержения.
В случае отказа, адвокатское бюро обещает подать в суд и грозит возможным штрафом в 5-10 тысяч евро. Но и в случае согласия от Любови Кузьминой требуют оплатить юридические расходы, которые понесла Нарвская больница. 3,3 часа работы адвоката, плюс НСО - это 600 евро.
Комментарий оскорбил медиков
“Этот комментарий наш персонал явно обидел. И я получил сигнал, что так это оставлять нельзя. Сейчас эта дама должна написать опровержение на русском языке и компенсировать расходы, которые мы понесли, наняв адвокатскую контору. И мы расстанемся с миром”, - прокомментировал ситуацию руководитель больницы Олев Силланд.
“Свобода слова тоже имеет какие-то пределы”, - добавляет доктор Силланд.
По его словам, медики устали терпеть нападки в свой адрес. Если женщина назовет сотрудников, которые якобы лупили пенсионеров использованными памперсами, больница будет разбираться с ними. Если нет - нужно опровергнуть эти заявления и извиниться.
Комментатор ищет свидетелей
Любовь Кузьмина рассказала, что часть обвинений - из ее личного опыта, но часть она вспомнила из комментариев других пользователей. За последние месяцы вышло несколько статей о том, как пациенты жалуются на качество обслуживания в Нарвской больнице. И эти статьи также активно комментировали на разных площадках.
“Мне нужно найти людей, которые говорили, писали на личном опыте то, что написано у меня в комментарии, - говорит она. - Таких людей в Нарве много, хотя многие, наверное, побоятся”.
“Сейчас я буду искать доказательства. Раз я их обвиняю, я должна теперь это как-то аргументировать”, - добавляет Любовь Кузьмина.
Сама Любовь Кузьмина попадала в Нарвскую больницу не раз. По ее словам, был и позитивный, и негативный опыт. Но особенной была ситуация, когда полуторагодовалому сыну Кузьминой медики долго не могли поставить катетер. Женщину из кабинета выгнали, а ребенка жестко зафиксировали и нанесли травмы. Ребенку сейчас 8 лет, у него диагноз “аутизм”, и после этого инцидента он не разговаривает.
“В последний раз я слышала от него слово “мама” именно в больнице, в Детском отделении, когда он орал”, - рассказывает Любовь Кузьмина.
Ее заявление, что выживание пациента зависит от смены - результат собственного опыта, когда врачи обнаружили заболевание, требующее срочной операции, во время второго обследования. Остальные эмоциональные обвинения - со слов других людей.
Любовь отмечает, что сотрудники больницы с ней напрямую не связывались. И когда она получила письмо от адвокатов, которое не поняла из-за плохого знания эстонского, обсудить ситуацию в больнице тоже не удалось. Юрист, с которым консультировалась Любовь, считает, что обещанный штраф в 5-10 тысяч - это фантастическая цифра, призванная просто напугать ее.
“Ну, хорошо, будем судиться”, - говорит она.
Сложности опровержения
Статью Rus.Postimees обсуждали на разных площадках. Так, Любовь Кузьмина опубликовала свой комментарий в Facebook, на странице, которая принадлежит нарвскому порталу Seti.ee.
“Адвокаты больницы к нам не обращались, и обязанности публиковать чьи-либо извинения в данном случае у нас нет, - рассказал владелец страницы Роман Грибов. - Мы, конечно, следим за порядком в комментариях по мере своих сил и возможностей, но отвечать за них должен Facebook, это ведь его территория”.
Технически, сама Любовь Кузьмина могла бы опубликовать опровержение в качестве комментария под своим комментарием. Но речь идет о посте, последний комментарий под которым появился 19 недель назад. То есть, в данном случае опровержение никто не увидел бы.
Юридические расходы как “досудебный штраф”
В начале мая до суда в Нарве дошло весьма похожее дело. Некоммерческое объединение “Лад”, которое помогает детям-инвалидам, пожаловалось на Михаила Паньшина. В прессе в предыдущие месяцы активно обсуждалась судьба детского центра “Матвейка”, который также занимается с больными детьми. “Матвейка”, в отличие от “Лада” не получил городское финансирование.
Михаил Паньшин, комментируя одну из статей, призвал обратить внимание, кто входит в руководство “Лада” (один из членов правления - Елена Пахомова, депутат, председатель комиссии, наиболее влиятельной при принятии городского бюджета).
Михаил написал, что “Матвейка” не хочет получать финансирование за откат. Другой комментатор - Наталья - уточнила, не намекает ли он на откаты в “Ладе”. Михаил заявил, что он прямо об этом говорит.
Адвокат “Лада” предложил Михаилу Паньшину удалить комментарий, извиниться и заплатить 900 евро в качестве компенсации расходов, которые “Лад” понес на юридические услуги. Михаил согласился со всем, кроме выплаты денег, сообщив, что его материальное положение просто не позволяет заплатить такую сумму.
Кроме того, он считает, что его могли бы сразу попросить удалить комментарий, и огромные расходы на адвоката просто не возникли бы.
Михаил Паньшин уверен, что на комментарий с обвинением его намеренно спровоцировали. Наталья, с которой он вступил в дискуссию, оказалась либо родственницей, либо подругой семьи Елены Пахомовой.
Елена Пахомова подтвердила корреспонденту, что они действительно знакомы с Натальей, но это, по ее словам, никак не оправдывает клевету. Депутат считает, что комментатора нужно наказать за клевету, причем, желательно, возложив на него не только юридические расходы, но и более серьезную компенсацию за моральный ущерб. Поскольку договориться до суда и компенсировать 900 евро Михаил Паньшин отказался, решение остается за судьей.