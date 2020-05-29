Департамент предупреждает жителей Эстонии о двух турфирмах

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просит всех путешественников, которые приобрели турпоездку в Fix Ideed Estonia, но которым Estlanka OÜ выставила счет на оплату поездки, написать заявление на возврат денежных средств за счет залога туроператора Fix Ideed Estonia, говорится в пресс-сообщении департамента.

По состоянию на 29 мая, акционерное общество Fix Ideed Estonia и Estlanka OÜ не предоставили департаменту данные о действующем залоге. Каждый туроператор обязан следить за тем, чтобы его залог всегда был достаточным для возвращения туристов из путешествия, а также для возврата платы за путешествие или подарочную карту невыкупленного турпакета. Поскольку эти туристические компании не доказали существование залога, TTJA рекомендует воздержаться от покупки предлагаемых предприятиями Fix Ideed Estonia и Estlanka OÜ турпутевок.