Black lives matter: а давайте поищем соринку в своем глазу?

Объяснить это можно разве что силой соцсетей и авторитетом американских знаменитостей. Видимо, когда любимые исполнители и спортсмены постят в Instagram черные квадратики и лозунги с уже знакомым всем хештегом, у многих рука сама тянется сделать то же и еще отметиться в созданном в Facebook мероприятии. А потом нарисовать плакат с хлестким лозунгом, обязательно таким же, и — на улицу. Жители США, публикующие в соцсетях все эти лозунги и выходящие на улицы, обращаются к своему правительству с конкретными требованиями, а к кому собираются обратиться жители Эстонии? Так сострадание и требование справедливости превращаются в модный тренд.

Ведь если бы тема расизма действительно беспокоила тех, кто заполонил социальные сети американской повесткой дня, — думаю, у каждого найдется хотя бы несколько таких знакомых в соцсетях — они бы задались другими вопросами, ну хотя бы: а как можно адаптировать движение против расизма для Эстонии? Вспоминаются чернокожие сотрудники компаний Bolt и Wolt, к которым в нашем обществе относятся зачастую как к людям второго сорта. И в целом чернокожие, выбравшие Эстонию своим домом, временным или постоянным. Black lives matter здесь не подходит, поскольку, к счастью, их жизни не подвергаются опасности. А вот найти способ показать этим людям, что мы ценим и уважаем их и не считаем чужими, хотя бы с помощью хештега или социальной рекламы — это был бы хоть и символический, но вклад в борьбу с расизмом в нашей стране.

Если же направить кипучую энергию в это русло, можно придумать куда более эффективные и творческие решения. И хотя выражение солидарности и чувство единства необходимы, требования справедливости для Джорджа Флойда в нашем контексте — это выстрел вхолостую. Складывается впечатление, что авторы этих постов озабочены не борьбой с расизмом — здесь больше от стадного инстинкта и желания следовать моде.

Все же бездумно копировать чужие благие начинания не только непродуктивно, но и бессмысленно. Об этом еще долго будет напоминать внушительных размеров надпись Black lives matter, которую можно увидеть, подъезжая к Старому городу со стороны Копли. В США, в богатом белом районе, в котором проживают преимущественно избиратели Республиканской партии, это выглядело бы красиво и дерзко. У нас это выглядит... ну, вы сами понимаете, как.