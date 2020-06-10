Black lives matter: а давайте поищем соринку в своем глазу?

Более 20 миллионов постов в Instagram с хештегом #blacklivesmatter, громкие лозунги, многотысячные акции протеста против расизма и полицейского произвола, волной прокатившиеся по всему миру, горячие дискуссии и, несомненно, острая проблема неравенства и соцальной несправедливости — все это впечатляет и останется в истории. Но как это движение соотносится с Эстонией и насколько оно уместно в контексте нашей страны?
В этот раз все началось с нового поворота в деле Ахмада Арбери, смертельно раненного во время пробежки белыми мужчинами — бывшим сотрудником полиции и его сыном. Свои действия они объяснили самозащитой. Однако в начале мая появилось обличающее видео, записанное очевидцем, и широкая общественность своими глазами увидела, что произошло на самом деле, — никакой самозащиты не было и в помине, Арбери просто расстреляли.
Уже тогда страсти в американском обществе — а следовательно, и в соответствующем сегменте Instagram — начали накаляться. Последней каплей стало убийство Джорджа Флойда, столь же хладнокровное и беспричинное и тоже заснятое на видео. Чаша терпения переполнилась — так в США начались акции протеста, которые стали перерастать в столкновения с полицией, поджоги, мародерство и погромы. Сейчас на акции против расизма выходят по всему миру — от Австралии до Германии. Аналогичная акция должна была пройти и в Таллинне, но ее пришлось отменить: желающих было значительно больше ста человек (именно столько может одновременно собраться на улице в нынешних условиях).
Расизм и его производные — преступления на почве межрасовой ненависти, дискриминация во всех сферах жизни, социальная несправедливость — проблема, которая и в 2020 году стоит крайне остро. Отрицать, что людям с темной кожей приходится в жизни, мягко говоря, немного тяжелее, чем белым, означает либо совершенно не разбираться в теме, либо демонстрировать тот самый белый супремасизм, против которого с такой страстью восстала прогрессивная общественность США. Последствия демонстраций за океаном отчасти и печальные: к тем, кто искренне горит желанием искоренить так называемый системный (институциональный) расизм, присоединились сограждане, которым просто наскучило сидеть сложа руки на карантине, те, кто с удовольствием крушит торговые центры и мародерствует.
Это не первая и не последняя сокрушительная по своей силе акция протеста в США. Расизм, тесно связанный с историей рабства, всегда был за океаном одним из главных бичей общества. И, конечно, хочется надеяться, что когда-нибудь его смогут искоренить и наступят братская любовь и мир во всем мире. А сейчас миллионы людей ощущают свою причастность к мощному движению за свободу, которое уже вошло в историю и — кто знает? — что-то да изменит к лучшему. Но поговорим лучше об Эстонии.
В наших реалиях движение Black lives matter воспринимается несколько иначе, чем по ту сторону океана. Это, конечно, не значит, что у нас нет расизма, — тема прямиком отсылает к нынешней коалиции. Но у нас нет так называемого черного сообщества, нет общины, есть лишь отдельные люди. Именно об этом на днях говорил Postimees чернокожий британский журналист и политик Абдул Тюрей, некогда живший в Эстонии. Второго слагаемого причин движения Black lives matter — полицейского произвола — у нас, к счастью, тоже нет. И системы, потворствующей ущемлению прав людей с другим цветом кожи, — все-таки тоже. Но вот феномен: ни одного из слагаемых движения нет, но само движение — в наличии.
Объяснить это можно разве что силой соцсетей и авторитетом американских знаменитостей. Видимо, когда любимые исполнители и спортсмены постят в Instagram черные квадратики и лозунги с уже знакомым всем хештегом, у многих рука сама тянется сделать то же и еще отметиться в созданном в Facebook мероприятии. А потом нарисовать плакат с хлестким лозунгом, обязательно таким же, и — на улицу. Жители США, публикующие в соцсетях все эти лозунги и выходящие на улицы, обращаются к своему правительству с конкретными требованиями, а к кому собираются обратиться жители Эстонии? Так сострадание и требование справедливости превращаются в модный тренд.
Ведь если бы тема расизма действительно беспокоила тех, кто заполонил социальные сети американской повесткой дня, — думаю, у каждого найдется хотя бы несколько таких знакомых в соцсетях — они бы задались другими вопросами, ну хотя бы: а как можно адаптировать движение против расизма для Эстонии? Вспоминаются чернокожие сотрудники компаний Bolt и Wolt, к которым в нашем обществе относятся зачастую как к людям второго сорта. И в целом чернокожие, выбравшие Эстонию своим домом, временным или постоянным. Black lives matter здесь не подходит, поскольку, к счастью, их жизни не подвергаются опасности. А вот найти способ показать этим людям, что мы ценим и уважаем их и не считаем чужими, хотя бы с помощью хештега или социальной рекламы — это был бы хоть и символический, но вклад в борьбу с расизмом в нашей стране.
Если же направить кипучую энергию в это русло, можно придумать куда более эффективные и творческие решения. И хотя выражение солидарности и чувство единства необходимы, требования справедливости для Джорджа Флойда в нашем контексте — это выстрел вхолостую. Складывается впечатление, что авторы этих постов озабочены не борьбой с расизмом — здесь больше от стадного инстинкта и желания следовать моде.
Все же бездумно копировать чужие благие начинания не только непродуктивно, но и бессмысленно. Об этом еще долго будет напоминать внушительных размеров надпись Black lives matter, которую можно увидеть, подъезжая к Старому городу со стороны Копли. В США, в богатом белом районе, в котором проживают преимущественно избиратели Республиканской партии, это выглядело бы красиво и дерзко. У нас это выглядит... ну, вы сами понимаете, как.
Сочувствовать тем, кто находится на другой стороне земного шара, уже немало, но надо делать что-то здесь и сейчас. В наших реалиях ксенофобия по очевидным причинам куда большая проблема, чем расизм. И странно наблюдать, как тот, кто еще каких-то пять-десять лет назад говорил местным русским: «Чемодан, вокзал, Россия», становится ярым борцом против дискриминации и социальной несправедливости или рассуждает об ужасах расизма, но одновременно мечтает отправить всех украинцев домой. И нет, это не мягкое и теплое. Расизм и ксенофобия — явления одного порядка. И если мы перестанем делить людей на своих и чужих по любому признаку — задача крайне непростая — мы сделаем для Джорджей Флойдов этого мира гораздо больше, чем просто публикация в Instagram черного квадратика.