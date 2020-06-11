Правительство предложило неожиданное решение проблемы производителей клубники

Как раз сегодня сельскохозяйственные организации отправили правительству письмо с жалобой, в котором указали, что если иностранную рабочую силу не впустят в страну, клубника останется на полях и просто сгниет. Кажется, фермеры, наконец, были услышаны, но решение проблемы поступило с неожиданной стороны.

Новое пособие получат работодатели, чья сфера деятельности заключается в выращивании ягод, фруктов и различных видов орехов Работодатель должен взять на работу зарегистрированных безработных, которые не трудоустроены последние три месяца или временно работают меньше обычного на протяжении менее 30 дней.

Размер пособия составит в месяц 50 процентов от выплачиваемой работодателем брутто-зарплаты, но максимально - низший предел зарплаты, который в этом году составляет 584 евро.

При приеме на работу одного безработного предпринимателю выплачивается пособие на выплату заработной платы на срок до трех месяцев. Пособие выплачивается лишь за те месяцы, когда работник получил средства, с которых был удержан платеж по страхованию от безработицы. Пособие выплачивается, когда работодатель заключает с безработным трудовой договор или договор об оказании услуг, независимо от его продолжительности.

Пособие будет выплачиваться до конца 2020 года и на это будет выделено около 600 000 евро. Согласно прогнозу, благодаря этой мере работу смогут получить до 750 безработных, которые могли бы помочь фермерам в кризисное время. Как предполагается, о пособии можно ходатайствовать с 1 июля, когда условия меры будут официально утверждены, для тех безработных, которые были трудоустроены с 1 июня или позже.

«Создаваемое пособие на выплату заработной платы поможет занимающимся производством клубники предприятиям нанимать на работу местную рабочую силу на выгодных условиях. С другой стороны, потерявшие во время кризиса работу люди смогут сезонно трудиться, пока не найдут себе новое постоянное рабочее место», - описал министр социальных дел Танель Кийк.

Министр сельской жизни Арво Аллер добавил, что их приоритетом было здоровье и благосостояние жителей Эстонии. «В сотрудничестве с Министерством социальных дел мы нашли возможность снизить нехватку сезонных рабочих, задействовав при этом своих людей. Пособие на выплату заработной платы позволит платить более конкурентоспособную зарплату без увеличения затрат предприятий. Я надеюсь, что это поможет найти необходимое количество сезонных работников для сборки ягод», - добавил Арво Аллер.

Руководитель Эстонского союза производителей клубники и предпринимательница Элке Лиллеметс не обрадовалась, прочитав о предложении правительства. «Мы бы уже сейчас наняли их на хорошую, как минимум среднюю по Эстонии, зарплату», - заявила она, добавив, что проблема не в зарплате или в условиях труда, а в том, что люди просто не хотят идти работать на полях.

«Мне жаль, что этим пособием создается впечатление, будто бы проблема в производителях клубники, которые настолько жадные, что не хотят платить зарплату», - подчеркнула она.

Поэтому Лиллеметс не видит большой помощи в предложении правительства. «Мы предлагаем местным работникам хорошие условия, гибкий график, в дождь мы их не заставляем работать, стараемся уберечь, чтобы вернулись в следующий раз. Это тяжелая физическая работа и зачастую она сложна еще и с логистической точки зрения», - сказала Лиллеметс.

Производителей удивляет то, что правительство готово потратить более полумиллиона евро, создать новые регуляции и развести бюрократию, когда в то же время у них перед глазами лежит решение этой проблемы. И оно ничего не стоит и лучше подходит фермерам.

Предпринимательница считает, что Эстония должна открыть границы для сезонной иностранной рабочей силы.

Глава Эстонской сельскохозяйственной и торговой палаты Роомет Сырмус заявил, что и хотя ему надо основательнее ознакомиться с условиями выдачи пособия, ему не кажется, что идея правительства является удачной: «Дело не в том, что производители клубники не хотят платить зарплату, а в том, что нет людей, которые бы делали эту работу».

По его словам, многие местные безработные не хотят официально работать на полях, так как за ними стоят судебные исполнители. Это означает, что если длительное время находившемуся в статусе безработного человеку выплатят зарплату, он должен будет большую часть отдать судебному исполнителю. Это в свою очередь снижает мотивацию таких людей искать работу.