Нарвским оппозиционерам не удалось закрыть муниципальную газету

Подписи собрали с помощью новой ячейки центристов

Оппозиционная фракция Meie Narva давно добивается закрытия газеты, которая издается за счет бюджета и попадает в почтовые ящики горожан бесплатно. Оппозиционеры критикуют издание за то, что оно получает городское финансирование (145 000 евро за прошлый год), но при этом продает рекламное место городским департаментам и учреждениям. Муниципальная газета также зарабатывает на рекламе, вытесняя с рынка независимые коммерческие издания. По мнению сторонников ее закрытия, газета рекламирует депутатов правящей фракции и горуправы.

“Аргументы против Narva Linnaleht всем известны, - сказала на сессии горсобрания депутат Катри Райк. - Я представляю здесь и фракцию Meie Narva, и местных центристов. Это была наша совместная акция - обратиться к местным жителям”.

Депутаты от фракции Meie Narva и центристы собрали на бумажных листах подписи 742 горожан. Оппозиционеры передали подписи в управу еще 13 марта, в начале чрезвычайного положения.

Параллельно подписи собирали и в интернете, но при этом подписавшиеся не оставляли электронную подпись, поэтому в горсобрание эти подписи не пошли.

“К сожалению, во время этой акции мы выслушали много высказываний насчет городской управы и городского собрания. Это не были самые радостные моменты в жизни - когда критикуют депутатов, критикуют нас всех, - сказала Катри Райк и добавила. - Мы стоим за этими 742 людьми, которые выступили за закрытие Narva Linnaleht”.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов инициативу оппозиции раскритиковал

“Нарвская городская управа не поддерживает данный проект решения, потому что не совсем понятно, под чем всё-таки подписались наши горожане, - сказал он. - Вопрос звучал так - “мы, подписавшиеся, требуем закрытия ЦУ Narva Linnaleht и разумного использования городских денег”. Мы считаем, что упор здесь был сделан на то, что деньги надо использовать разумно. Любой человек под этим подписался бы, и я бы под этим подписался”.

Мэр и несколько депутатов назвали претензии к газете субъективными. Депутат Елена Пахомова, ссылаясь на информацию руководителя Narva Linnaleht Андруса Тамма, заявила, что Комиссия по надзору за финансированием партий изучала эту газету и пришла к выводу, что газета сосредоточена на событиях местной жизни, а политическая реклама в ней не замечена.

У кого юристы лучше?

На заседании городского собрания депутаты от правящей фракции Kodulinn Narva буквально забросали оппозиционерку Катри Райк уточняющими вопросами о юридической стороне ее предложения.

“Те вопросы, которые задавались членами горсобрания, были неслучайны, - сказал после этого депутат Алексей Мяги. - Фундаментом любого решения являются правовые основы. Как раз на правовые основы и был сделан упор”.

Мяги, сам являющийся юристом, заявил, что предложение оппозиции с юридической точки зрения составлено безобразно, а закрывать городскую газету имеет право городская управа, а не депутаты горсобрания.

“В горсобрании, здесь в зале, мы решили открыть Narva Linnaleht, - не согласилась с ним Катри Райк. - И мы уже сталкивались с тем, что ваши знания и знания юристов, которых использует наша фракция, очень разные”.

Катри Райк напомнила недавний политический конфликт вокруг отмены платы за детские сады на время чрезвычайного положения. Дело дошло до канцлера права, которая, в целом, поддержала аргументы оппозиции.