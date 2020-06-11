«Убийца остается убийцей»: местные жители резко отреагировали на обращение стрелка к жителям Эстонии

«Я говорила с другими местными жителями и это заявление совершенно неприемлемо, полный ноль, - отмечает Лобья. - Его могло вообще не быть, убийца остается убийцей. Это было вопиющее убийство, посторонние невиновные люди, дети, которые не представляли какой-либо опасности». Лобья видит в этом раскаянии только личную выгоду для преступника, чтобы смягчить наказание.

Лобья не помнит ни одного события в недавней истории Лихула, которое потрясло общину до такой степени.

«Все равно куда я иду, с кем говорю — кто начинает плакать, кого начинает трясти», - рассказывает она, отмечая, что трудно отвлечься от мыслей о том трагическом субботнем вечере.

«Страх перед будущим, все еще существует большой пробел в Законе об оружии. Возникает разочарование: в таком маленьком и безопасном месте как Лихула происходит нечто подобное. Что будет дальше? Это станет нормой? Должны ли мы смириться с такими вещами? Или это могло быть каким-то образом предотвращено?» - размышляет Лобья.

Волостная управа Ляэнеранна предлагает людям поддержку. «Любой, кто чувствует, что нуждается в помощи, может обратиться к волости, мы поможем, чем сможем», - заверил Микк Пиккметс.

По словам Пиккметса, трагедия повлияла не только на тех, кто стал свидетелем или находился поблизости. Субботняя перестрелка была слышна в радиусе десятка километров. «Теперь надо действовать во имя того, чтобы вернуть людям чувство безопасности», - говорит Пиккметс, добавляя, что для этого важно выяснить, что на самом деле произошло и как быстро угроза была устранена.

Волостной старейшина надеется в сотрудничестве с полицией организоваться общественной мероприятие, на котором полиция расскажет местным жителям ход событий. По мнению Пиккметса, это помогло бы развеять слухи, которые по-прежнему гуляют из-за произошедшего, и успокоить людей. Когда подобное мероприятие могло бы пройти, неизвестно. Вероятно тогда, когда все обстоятельства будут выяснены.