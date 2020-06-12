Меэлис Кубитс: мы еще встретимся на Потемкинской лестнице!

Неутомимый культурный дипломат заверяет, что коронакризисное лето не перечеркнет его планов. Просто в них внесены коррективы. «Есть огромное желание со стороны музыкантов и организаторов. Бизнесмены помогают культуре, хотя и не могут в турдные времена об этом говорить. Надеемся на лучшее», – отметил Кубитс в интервью Rus.Postimees.

По его словам, выступление эстонских музыкантов в Одессе состоится 21 и 22 августа.

– Кризис не перечеркнул ваши планы по линии культурной дипломатии?

– В сфере культуры наступили трудные времена. Это больше ни для кого не секрет. Очевидно, что госфинансирование сократится во всех отраслях. И понятно, что в ситуации, когда каждый стоит перед выбором «Быть или не быть?», культура не относится к числу приоритетов. Частный сектор борется за выживание и сохранение рабочих мест. Корректировки планов неизбежны.

С другой стороны, у тех немногих меценатов, которые есть в нашей стране, на генетическом уровне заложена любовь к культуре. Поэтому я уверен, что хорошие проекты и в дальнейшем найдут поддержку. Мы не оставим свою идею о создании и развитии в Эстонии частного культурного фонда. За прошедшие 2-3 месяца мы поработали достаточно эффективно, провели ряд онлайн-концертов, сделали качественные записи для архивов, организовали трансляции на Klassikaraadio.

Примечательно, что те предприниматели, которые дали нам мандат на использование во время кризиса ранее собранных средств в поддержку культуры, пожелали не раскрывать своих имен. Они поддерживают культуру на анонимных условиях.

Я бы хотел, чтобы созданный мною частный культурный фонд показал истинные лицо меценатов, и наше общество стало бы больше говорить об этих людях. Это важно. Сейчас эти люди оказались перед дилеммой: быть или не быть?

Предприниматели финансируют культуру и вряд ли хотели бы прочитать в заголовках газет о том, что, поддерживая тот или иной фестиваль, они одновременно сокращают рабочие места.

– На самом деле так и происходит?

– Практически ежедневно. Бизнесмены помогают культуре, но не могут об этом говорить.

– Вы регулярно организуете акции культурной дипломатии, снаряжая массовые экспедиции с участием обычных людей, общественных деятелей, политиков, бизнесменов и журналистов в другие страны. Этим летом вы тоже куда-то едете?

– Мы мечтаем о поездке в Одессу. Буквально в эти дни в Одесской филармонии должен был пройти концерт Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO) с участием 90 музыкантов под руководством маэстро Неэми Ярви. Мы мечтами, и не без оснований, что в 7-8 ряду будут сидеть президенты Кальюлайд и Зеленский, в зале будет также присутствовать величайший эстонский композитор Арво Пярт.

Именно сегодня, 12 июня, в Одессе был запланирован исторический концерт на Потемкинской лестнице. Увы, планам пока не суждено было сбыться. Мы надеемся, что выступление состоится 21 и 22 августа.

Не исключено, что концерты пройдут уже без участия представителей руководства двух стран, но это не самый главный аргумент. Возможно, что оркестр не сможет отправиться в Одессу в полном составе, но всё же поездка состоится.

Большая делегация из Эстонии в последний раз была в Одессе в 2015 году, в непростые для Украины времена. Тогда мы попытались заново открыть Одессу для всего мира. Хотим поддержать город и в этом году.

– 100-процентной уверенности у вас пока нет?