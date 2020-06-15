Госсуд: коллективный договор не распространяется на работодателя без его согласия

Госсуд объяснил, что закон не позволяет без согласия работодателя распространять на него коллективный договор общества или союза, к которому он не принадлежит.

В поступившем в Госсуд гражданском иске было указано, что работодатель заплатил работавшему водителем автобуса работнику зарплату, указанную в трудовом договоре. Работник обнаружил, что на основании коллективного договора между Союзом автопредприятий и Эстонским профсоюзом работников транспорта и дорожного движения он имеет право на более высокую оплату труда. По словам работодателя, работник не может претендовать на вознаграждение на основании коллективного договора, поскольку работодатель не присоединился к коллективному договору. Таким образом, стороны спорили, может ли работник требовать выплаты по коллективному договору, который не был заключен работодателем.

Уездный и окружной суды удовлетворили иск работника по зарплате. Госсуд счел, что суды допустили ошибку в толковании Закона о коллективных договорах, и не удовлетворил иск работника о зарплате и отпускных.

Госсуд пояснил, что закон не позволяет без согласия работодателя распространять на него коллективный договор общества или союза, к которому он не принадлежит. Продление срока действия коллективного договора и наложение обязательств на работодателя возможно только в том случае, если работодатель дал на это свое согласие.