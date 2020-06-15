Госсуд: коллективный договор не распространяется на работодателя без его согласия

Госсуд отклонил иск работника, который на основании коллективного договора хотел получить более высокую зарплату, чем стороны договорились в трудовом договоре.
Госсуд объяснил, что закон не позволяет без согласия работодателя распространять на него коллективный договор общества или союза, к которому он не принадлежит.
В поступившем в Госсуд гражданском иске было указано, что работодатель заплатил работавшему водителем автобуса работнику зарплату, указанную в трудовом договоре. Работник обнаружил, что на основании коллективного договора между Союзом автопредприятий и Эстонским профсоюзом работников транспорта и дорожного движения он имеет право на более высокую оплату труда. По словам работодателя, работник не может претендовать на вознаграждение на основании коллективного договора, поскольку работодатель не присоединился к коллективному договору. Таким образом, стороны спорили, может ли работник требовать выплаты по коллективному договору, который не был заключен работодателем.
Уездный и окружной суды удовлетворили иск работника по зарплате. Госсуд счел, что суды допустили ошибку в толковании Закона о коллективных договорах, и не удовлетворил иск работника о зарплате и отпускных.
Госсуд пояснил, что закон не позволяет без согласия работодателя распространять на него коллективный договор общества или союза, к которому он не принадлежит. Продление срока действия коллективного договора и наложение обязательств на работодателя возможно только в том случае, если работодатель дал на это свое согласие.
В соответствии с законом о коллективных договорах коллективный договор, заключенный между обществом или союзом работодателей и обществом или профсоюзом работников, а также профсоюзом центральным союзом работодателей и профсоюзом работников, может быть распространен по соглашению сторон, в частности, в отношении условий оплаты труда. Однако закон не предоставляет лицам, заключившим коллективный договор, право создавать обязательства по тому же соглашению для работодателя, который не является стороной коллективного договора и не входит в союз работодателей, заключивших коллективный договор. Продление сроков и условий коллективного договора и наложение обязательств возможны только с согласия работодателя.