Открытое обращение предпринимателей, пожертвовавших Эстонии экспресс-тесты на Covid-19

В прошлую пятницу врачи-лаборанты, инфекционисты и семейные врачи выступили с открытым обращением, в котором выразили свое отношение к проведению экспресс-тестирования на выявление антител к коронавирусу. Сегодня предприниматели, пожертвовашие Эстонии экспресс-тесты, написали свое открытое обращение.
"В связи возникшим вокруг экспресс-тестов на Covid-19 инфо-шумом хотели бы сообщить следующее:
- Заказанные нами в апреле и предназначенные в качестве пожертвования экспресс-тесты COVID19 Duo IgG/IgM Южно-Корейского производителя Biosensor SD, сертифицированы в Европейском союзе и разрешены для профессионального использования. Поэтому кажется странным утверждение Союза семейных врачей, что тесты неточны и непригодны для использования. Напротив, при обозначении так называемых «долгосрочных антител», то есть при заражении, произошедшем больше 14 дней назад, их чувствительность и специфичность находится на требующемся уровне. Странно и то, что семейные врачи не разделяют мнение члена научного совета чрезвычайного положения, профессора Ирьи Лутсар, по словам которой, тесты можно использовать, они помогают получить лучшую картину общей ситуации.
- Мы как жертвователи никогда не утверждали, что эти тесты можно было бы использовать дома, у нас также не было для этого никаких оснований. Единственной нашей целью в апреле при принятии решения было, чтобы Эстония могла оценить распространение вируса, и на этом основании быстрее принять решение о прекращении чрезвычайного положения: каждая следующая неделя означала появления тысяч новых безработных. Мы раздали тесты бесплатно разным организациям, которые выразили свое желание и с благодарностью их приняли.
- Поскольку интерес общественности к тестам был весьма велик, 4 июня Департамент здоровья в лице заместителя генерального директора Елены Томасовой рекомендовал передать тесты медицинском центру CONFIDO, который был готов распределить своих работников для начала по семи аптекам по всей Эстонии, чтобы желающие на основании предварительной регистрации смогли пройти тестирование. В отправленном департаментом письме содержались и требования о том, что тестирование должно проводить медицинское учреждение, что вместе с тестированием должна быть заполнена анкета, данные вносились в Инфосистему здравоохранения, и что Департаменту здоровья должен быть представлен обзор. Также и работник Департамента здоровья Пилле Саар, насколько нам известно, обратилась в CONFIDO, чтобы получить помощь при организации экспресс-тестирования.
- Но после передачи тестов Департамент здоровья и Департамент лекарств заняли другую позицию. А именно, руководитель Департамента здоровья Мерике Юрило, насколько нам известно, на данный момент считает, что в случае конкретных тестов на COVID19 речь идет об оказании лабораторной услуги, и для этого необходимо иметь специальное разрешение. И это, несмотря на то обстоятельство, что многие аптеки (например, BENU) годами проводят разные процедуры экспресс-тестирования на основании крови из пальца – определение уровня витамина-D, определение антител на клещевой баррелиоз и так далее.
- О политике и популизме. Мы, например, знаем, что 2 июня руководитель отдела Департамента здоровья Тагне Раттасепп отправила хранителю сертификата на тесты в Европе письмо-жалобу, в котором пыталась получить аргументы для того, чтобы отказаться от пожертвования. В письме в качестве причины дарения она называла пропагандистское желание популистских эстонских политиков, связанное с предстоящими выборами. Написание этого письма четко показало нам, что у Департамента здоровья был четкий план, не брать эти тесты для использование в Эстонии. Также через э-мейл рассылку семейных врачей прошла информация о том, что «эти тесты были привезены в страну по монетарным причинам». То есть, такой вот красивый поворот сюжета, который хорошо подошел бы для британского сериала «Да, господин премьер-министр».
- Подводя итоги: мы задали себе вопрос: «Зачем нам эта ерунда?» Поскольку срок использования тестов ограничен и ясно, что государственные учреждения и врачи не хотят разрешать их использование, есть риск, что из-за задержки тесты просто станут непригодны для употребления. Поэтому оставшиеся у нас 20 000 тестов мы подарим за границу и больше комментариев по этой теме мы давать не собираемся.
P.S.: Чему мы научились. Тому, что государству, конечно, нужно помогать, но это в случае добрых намерений не обязательно должно быть просто. Может получиться так, что вас сделают Козлом отпущения для получения политический или иной выгоды. То есть, как сказал один известный музыкант: «Иногда Эстонию трудно любить, но это нужно пытаться делать».
Тарви Олбрей, Парвел Пруунсильд, Алари Ахо".