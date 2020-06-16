Открытое обращение предпринимателей, пожертвовавших Эстонии экспресс-тесты на Covid-19

P.S.: Чему мы научились. Тому, что государству, конечно, нужно помогать, но это в случае добрых намерений не обязательно должно быть просто. Может получиться так, что вас сделают Козлом отпущения для получения политический или иной выгоды. То есть, как сказал один известный музыкант: «Иногда Эстонию трудно любить, но это нужно пытаться делать».