Профсоюзы обеспокоены: решение Госсуда ставит под угрозу зарплаты тысячи работников

По мнению председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, вчерашнее решение Госсуда во многих отношениях наносит ущерб правам и интересам работников. «Госсуд толковал международную систему трудового права и хорошую практику толкования, игнорируя положение Закона о коллективном договоре, согласно которому заработная плата тысяч работников была согласована на рынке и были созданы справедливые условия конкуренции для сотен работодателей», - прокомментировал Петерсон. По его словам, Эстония почти единственная страна в Европейском Союзе, которая не может распространить международно признанные коллективные договоры на всех участников рынка.

«Поскольку окончательное решение уже принято и оно может быть использовано в ходе будущей юридической практики, в интересах работников, чтобы вопрос как можно скорее нашел более разумное решение в Рийгикогу или в Госсуде», - сказал Петерсон.

Также по мнению председателя совета Центрального союза профсоюзов и генсекретаря независимого профсоюза эстонских моряков Кайи Васк, необходимо незамедлительно начать менять Закон о коллективном договоре и разработать систему, в которой коллективные договоры об уровне сектора вступают в силу по аналогии с постановлением правительства в отношении минимальной зарплаты.

По словам председателя профсоюза работников транспорта Юллара Калласа, в транспортном секторе есть десятки лет используемое и хорошо работающее социальное партнерство, которое также признано государством. Теперь оно поставлено под угрозу недавним решение Госсуда и ожидается быстрое решение этой проблемы. По мнению Калласа, решение не отвечает интересам ни работников, ни государства, ни работодателей.