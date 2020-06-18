Здание Балтийской мануфактуры в Пыхья-Таллинне очень долго ждало своего часа. Обветшавшее, с крошащимися кирпичами и заделанными кое-как окнами, оно отнюдь не украшало своим грозным видом городской пейзаж. Не добавляли привлекательности району и двухэтажные деревянные дома, вытянувшиеся вдоль улицы Ситси. Но теперь есть надежда, что аварийный корпус превратится в жилой дом, а вокруг вырастет красивый микрорайон.

Большинство сохранившихся зданий является памятниками архитектуры и охраняется государством со всеми вытекающими отсюда последствиями: их нельзя сносить, перестраивать, а ремонтировать - с большой оглядкой и под надзором инспекторов Департамента охраны памятников.

Балтийская мануфактура. 1920-е годы. ФОТО: Eesti Filmi- ja Fotoarhiiv

Из прекратившего свое существование как промышленное здание главного корпуса было вывезено все оборудование, а само здание надолго закрыто. Но попытки заняться развитием этой ценной недвижимости предпринимали неоднократно.

Этапы большого пути

Так, в 2009 году ERR сообщал, что Таллиннская городская управа утвердила детальную планировку территории Балтийской мануфактуры, которая предполагала, в частности, строительство самого высокого здания города — 60-этажного небоскреба высотой 200 метров. На обновленной территории планировалось построить несколько жилых домов и офисных зданий, а также торговый центр и детский сад, а все постройки советского времени - снести.

Через семь лет, в 2016 году, на сайте Eestonianworld.com появилась новость: в одном из зданий Балтийской мануфактуры будет открыта... киностудия! Три съемочных павильона высотой 14 метров позволят снимать полнометражные фильмы и сериалы.

Весной 2017 года бюро недвижимости Pindi Kinnisvara объявило о продаже квартир в домах нового жилого комплекса «Яблоневый сад», расположенного на части территории Балтийской мануфактуры. План осуществлен, красные дома построены, квартиры в них практически распроданы, исторический яблоневый сад сохранен, а жилой комплекс стал частью будущего проекта, о котором чуть позже.

Еще через год, в 2018, фирма-девелопер Endover выпустила облигации для финансирования нового комплекса жилой и коммерческой недвижимости Fabrik на месте бывшей Балтийской мануфактуры. Планировалось создание нового жилого квартала на месте бывшего производственного здания.

Прошло два года после выпуска облигаций, погашен разгоревшийся было конфликт между собственником земли и застройщиком, создан новый альянс - Hepsor и Tolaram Grupp, и дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки окончательно: проведен и закончен архитектурный конкурс.

Краткая история Балтийской мануфактуры В 1898 году российский император Николай II утвердил устав акционерного общества «Балтийская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура». Для постройки будущей фабрики у города было куплено 84,4 десятин земли на окраине Ревеля около Цигельскоппельской дороги. Основной капитал общества составил 3 миллиона рублей и был поделен на 16 тысяч акций. В марте 1900 года одно из самых крупных зданий Ревеля - главный корпус мануфактуры длиной 231,6 метра было готово. Архитектор проекта - Рудольф Отто фон Кнюпфер. Строительными работами руководил инженер Урбанский. К 1900 году на территории фабрики были построены жилой дом для служащих, дом для старших мастеров и двухэтажный деревянный особняк для директора, полностью сгоревший в пожаре 5 декабря 2019 года. Деревянные двухэтажные дома на улице Ситси были построены в 1901—1923 годах и сдавались за небольшую плату семьям мастеров и рабочих. Некоторые из них реновированы. Все эти строения внесены в Государственный регистр памятников архитектуры Эстонии. Источник: Википедия

Сегодня вход и въезд на территорию Балтийской мануфактуры строго ограничены, главное здание, находиться в котором опасно для жизни, законсервировано. Проникнуть на территорию, конечно, можно, что когда-то регулярно проделывали местные бесстрашные подростки, но лучше не надо.

Экскурсия в прошлое и будущее

Об этом рассказал журналистам член правления Tolaram Investments AS Тарво Тедер, проводя экскурсию по территории, которая скоро, будем надеяться, изменится до неузнаваемости. Все здания из силикатного кирпича снесут, они и так в плачевном состоянии, не говоря об образчиках советской складской эстетики, известной нам по территориям всяческих заводов и фабрик, когда на свободных участках земли лепили маловразумительные ангары и ангарчики для хранения чего-то ненужного, но при этом очень ценного.

Жаль, конечно, что нас не пустили вовнутрь, очень хотелось бы посмотреть, как выглядят сейчас гулкие производственные помещения. Хотя все они, в принципе, на одно лицо - видели мы и кренгольмские корпуса, и ноблесснеровские цеха, да и многие другие запущенные и разваливающиеся останки советской плановой экономики. Так что представить себе, что именно находится внутри и как оно выглядит, можно вполне.

Снаружи краснокирпичный корпус можно сравнить с уснувшим одноглазым циклопом. Он мрачно возвышается над окрестными домами, поблескивая бельмами забитых окон. Наша экскурсия была недлинной, но журналисты - народ неугомонный: раз показали одну сторону, то нужно посмотреть и другую. Обойти кругом в прямом смысле не получилось - мешали забор и огороды жителей деревянных домов на улице Ситси. Но это уже следующая глава нашей истории.

На изгибающейся дугой улице Ситси - Ситцевой - стоят в ряд двухэтажные деревянные дома. Эти, как вы уже знаете, здания были построены для рабочих и мастеров Балтийской мануфактуры в начале XX века, и все еще стоят себе, надо же!

Лофты не против деревяшек

Читатели портала Rus.Postimees, живо интересующиеся малейшими изменениями в инфраструктуре своего города, часто спрашивают, что построят на том или ином месте, изменится ли в лучшую сторону привычный ландшафт. Вот и о Ситси, вернее, о вытянутых домах барачного типа тоже спрашивают. А как не интересоваться: вот через пару-тройку лет вырастет рядом фешенебельный район, а рядом такие, дескать, малосимпатичные строения...

С точки зрения истории архитектуры, деревянные дома на Ситси - типичные прародители современных рядных домов: те же крылечки, делящие фасад на несколько частей.

Мы спросили у Тарво Тедера - как старое и новое будет сосуществовать рядом, ведь, по мнению скептиков, «деревяшки», тем более такие неприглядные, будут здорово портить пейзаж и снижать рыночную стоимость будущих квартир. Кстати, огромный главный корпус, превращенный в жилой дом, не сохранит, по словам застройщиков, коридорную систему здания, его перепланируют и разделят на восемь подъездов.

«Классовую иерархию никто не отменял! - не моргнув глазом ответил Тедер. - Смотрите, как строили сто лет назад: дом директора - самый роскошный, потом - дома для мастеров, потом - попроще - для рабочих. Также и сейчас. В этих домах живут люди, квартиры приватизированы, земля под домами тоже, они сами должны думать о благоустройстве и внешнем виде фасадов своих домов!» Так что вряд ли в планах новых собственников кампания по отчуждению неудобной недвижимости.

Ну скажите пожалуйста, как после этого не продолжить обход территории Балтийской мануфактуры с другой стороны?

Ухоженные дворы, море цветов, стриженые газоны и абсолютно не таллиннская, даже не эстонская, а какая-то неуловимо западно-европейская атмосфера - это внутри. Вспоминается небезызвестный район Копенгагена с утопающими в цветах деревянными домишками. Даже заброшенные корпуса из красного кирпича там тоже рядом... Но снаружи улица Ситси, по крайней мере, на одной ее стороне - пыльная, унылая, а вытянутые в длину дома с давно не крашенными стенами ее совсем не украшают.

Что касается Балтийской мануфактуры, то конкурс по ее преобразованию в новый жилой и коммерческий комплекс завершен. И, видимо, когда будет завершено и строительство, контраст между старым и новым будет еще более разительным.

Развитием нового района занимаются фирмы Hepsor и Tolaram Grupp. По словам члена правления Hepsor Хенри Лакса, в новом Мануфактурном квартале будет создана мультифункциональная среда, так сказать, город в городе, где новое и старое создадут гармоничное целое, объединяя коммерческие и жилые функции. Будет отведено важное место культуре и развлечениям, а также зеленым паркам, кроме того, в квартале будет построен новый детский сад. «Наша цель – создать знаковый центр притяжения как для жителей района, так и для Таллинна в целом», – отметил Лакс.

Картина маслом

Во время экскурсии по изнанке Балтийской мануфактуры, застройщики поделились информацией. «Кроме строительства новых зданий, на первом этапе мы намерены реконструировать большое производственное здание из красного кирпича, в котором разместятся жилые и коммерческие помещения», – объяснил Лакс. Компания Hepsor, которая построила в Таллинне первые экологичные офисы, сбирается следовать зеленым принципам и при строительстве квартир Мануфактурного квартала.

«Архитектурный конкурс для строительства новой амбициозной жилой зоны завершен, и строительные работы могут начаться уже следующим летом», – добавил член правления Tolaram Investments AS Тарво Тедер, по словам которого на данном этапе застройщики инвестируют в проект общей сложности около 100 миллионов евро.

Всего в Мануфактурном квартале в результате сотрудничества двух фирм будет построено 70 000 квадратных метров жилых и коммерческих площадей, из которых 6000 квадратных метров – это коммерческие и офисные площади. На жилых площадях разместятся 550 квартир с 750 парковочными местами. Следующим этапом будет постройка предусмотренного планировкой высотного здания, для которого будет разработано отдельное архитектурное решение.

В конкурсе участвовало пять архитектурных бюро. В жюри входили архитекторы, городские чиновники и застройщики. Победу разделили архитектурные бюро Molumba и Kadarik Tüür Arhitektid. Архитектурное бюро Molumba в своей работе под девизом Tetris продемонстрировало продуманную логистику квартала и впечатляющую новую застройку, а работа Kadarik Tüür Arhitektid под девизом Sitsi Niit - «Ситцевая нитка», по мнению жюри, наилучшим образом представила проект возрождения старого производственного здания.