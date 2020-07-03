Миф или реальность? В Нарве девушки экзамен по вождению просто так не сдают

«Многие мои знакомые девушки сдают экзамен по вождению в Нарве только с четвертого или пятого раза, а у молодых людей получается почти сразу. Все девушки жаловались на несправедливое оценивание и придирки к мелочам. Сама сталкивалась с этой ситуацией, когда первый раз пошла сдавать экзамен летом - мы выехали за город, и перед тем, как совершить поворот, я сбавила скорость, предварительно включив указатель поворота и убедившись, что машина, ехавшая за нами, находится на достаточном расстоянии. После завершения маневра экзаменатор сказал, что экзамен закончен, потому что я подвергла опасности машину, ехавшую за нами, чего на самом деле не было. Я подала апелляцию, но ее рассмотрели лишь спустя две недели, оповестив, что «все в отпуске, и нужно ждать», а спустя еще две недели сказали, что срок подачи апелляции истек. Несколько лет назад в Нарве, насколько я помню, был уволен весь состав АРК за взяточничество. Может быть, и сейчас происходит то же самое?» - сетует читательница.

Не секрет, что к девушкам за рулем у водителей противоположного пола зачастую предвзятое отношение. В интернете существуют сотни статей о «методах вождения для женщин» и примерно столько же объявлений инструкторов, предлагающих свои услуги «обучения вождения с учетом женской психологии». При этом зачастую экзаменатором является мужчина.

Взяточничество на экзаменах по вождению некогда было довольно распространено. Так, например, в статье Postimees от 2018 года рассказывалось о действовавших десятилетиями преступных схемах в Департаменте шоссейных дорог, когда на банковские счета экзаменаторов приходили сотни тысяч евро неизвестного происхождения.

Тогда бывший работник департамента Яак Таммисту рассказал следователям следующее: «Я полностью уверен, что каждый экзаменатор Департамента шоссейных дорог берет деньги за успешную сдачу экзаменов. Это сформированный годами порядок», - отметил он.

В том уголовном деле фигурировали 16 подозреваемых ида-вируских экзаменаторов. Кроме того, в 2013 году в Нарвском бюро был раскрыт масштабный обман во время экзамена по теории, в связи с чем виновными были признаны бывший главный специалист Олег Латт и руководитель бюро Яанус Тамметс. В 2014 году виновным был признан экзаменатор Райн Йостманн, который за взятку помог получить права как минимум двум десяткам человек.

Изменилась ли картина сейчас?

По данным Департамента шоссейных дорог, самый низкий уровень успешной сдачи экзаменов по вождению (34,04%) по состоянию на 22 июня 2020 года был зафиксирован именно в Ида-Вирумаа.

Статистика сдачи экзаменов по вождению на июнь 2020 года. ФОТО: MAANTEAMET

Схожая ситуация была, например, и в 2018 году, когда процент сдачи составлял 33,19% и как раз велось дело против экзаменаторов Ида-Вирумаа.

Статистика сдачи экзаменов по вождению за 2018 год. ФОТО: MAANTEAMET