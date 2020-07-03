Миф или реальность? В Нарве девушки экзамен по вождению просто так не сдают

Читательница Rus.Postimees уверяет, что сдать экзамен по вождению в Нарве с первого раза для девушек практически невозможно, и причина кроется отнюдь не в навыках вождения.
«Многие мои знакомые девушки сдают экзамен по вождению в Нарве только с четвертого или пятого раза, а у молодых людей получается почти сразу. Все девушки жаловались на несправедливое оценивание и придирки к мелочам. Сама сталкивалась с этой ситуацией, когда первый раз пошла сдавать экзамен летом - мы выехали за город, и перед тем, как совершить поворот, я сбавила скорость, предварительно включив указатель поворота и убедившись, что машина, ехавшая за нами, находится на достаточном расстоянии. После завершения маневра экзаменатор сказал, что экзамен закончен, потому что я подвергла опасности машину, ехавшую за нами, чего на самом деле не было. Я подала апелляцию, но ее рассмотрели лишь спустя две недели, оповестив, что «все в отпуске, и нужно ждать», а спустя еще две недели сказали, что срок подачи апелляции истек. Несколько лет назад в Нарве, насколько я помню, был уволен весь состав АРК за взяточничество. Может быть, и сейчас происходит то же самое?» - сетует читательница.
Не секрет, что к девушкам за рулем у водителей противоположного пола зачастую предвзятое отношение. В интернете существуют сотни статей о «методах вождения для женщин» и примерно столько же объявлений инструкторов, предлагающих свои услуги «обучения вождения с учетом женской психологии». При этом зачастую экзаменатором является мужчина.
Взяточничество на экзаменах по вождению некогда было довольно распространено. Так, например, в статье Postimees от 2018 года рассказывалось о действовавших десятилетиями преступных схемах в Департаменте шоссейных дорог, когда на банковские счета экзаменаторов приходили сотни тысяч евро неизвестного происхождения.
Тогда бывший работник департамента Яак Таммисту рассказал следователям следующее: «Я полностью уверен, что каждый экзаменатор Департамента шоссейных дорог берет деньги за успешную сдачу экзаменов. Это сформированный годами порядок», - отметил он.
В том уголовном деле фигурировали 16 подозреваемых ида-вируских экзаменаторов. Кроме того, в 2013 году в Нарвском бюро был раскрыт масштабный обман во время экзамена по теории, в связи с чем виновными были признаны бывший главный специалист Олег Латт и руководитель бюро Яанус Тамметс. В 2014 году виновным был признан экзаменатор Райн Йостманн, который за взятку помог получить права как минимум двум десяткам человек.
Изменилась ли картина сейчас?
По данным Департамента шоссейных дорог, самый низкий уровень успешной сдачи экзаменов по вождению (34,04%) по состоянию на 22 июня 2020 года был зафиксирован именно в Ида-Вирумаа.
Схожая ситуация была, например, и в 2018 году, когда процент сдачи составлял 33,19% и как раз велось дело против экзаменаторов Ида-Вирумаа.
Из данных графика, представленного за 2020 год, видно, что в первые четыре месяца приблизительно половина экзаменуемых успешно сдавала экзамен с первого раза, а остальные - со второй или более попыток. Удивительным, однако, моментом является количество успешно сдавших экзамен по вождению с первого раза (101) в апреле и количество сдавших со второй или более попытки (2). Тенденция успешной сдачи экзамена заметна на примере каждого следующего месяца. Так в июне с первого раза удалось сдать экзамен 1568 экзаменуемым, а со второго или более - лишь 8. Установить связь между гендерной принадлежностью и результатом экзамена невозможно, поскольку подобная информация, по словам Департамента шоссейных дорог, конфиденциальна. Также нет оснований предполагать, что резкий рост количества сдавших экзамен с первого раза после отмены чрезвычайного положения, является следствием какой-либо экономической выгоды для экзаменаторов.
По данным Департамента полиции и погранохраны, за последние пять лет в Вирумаа было возбуждено три уголовных дела в связи с предложением взятки экзаменатору Департамента шоссейных дорог. Одно дело было возбуждено в Ляэне-Вирумаа и два - в Ида-Вирумаа, причем одно из них в Нарве. Все они были связаны с предложением взятки, а не ее получением. В двух случаях взятку предлагали мужчины, а в одном - женщина.
Расследование дела в Нарве было начато в 2016 году, и под подозрением оказался предлагавший взятку экзаменуемый. Уголовное дело было прекращено прокуратурой по принципу оппортунитета.
«Глядя на уголовные судопроизводства последних лет, я рад сообщить, что не было случаев, когда сотрудник дорожной администрации брал бы взятку, - отметил руководитель Центрального бюро криминальной полиции по борьбе с коррупцией Мати Омблер. - Здесь была проведена эффективная работа Департамента шоссейных дорог, благодаря которой рабочая среда и культура стали более честными, чем раньше. Во всех трех зарегистрированных случаях эксперты отказались брать взятки и сообщили своему руководству и полиции о сделанном предложении».
«Экзаменаторы Департамента шоссейных дорог играют важную роль в формировании будущей культуры дорожного движения, и допуск некомпетентного водителя на дороги напрямую влияет на безопасность других участников дорожного движения. Прохождение экзамена по вождению со взяткой можно приравнять к покупке водительских прав», - отметил Омблер.
«В нашей стране нет места предложению и получению взятки, и крайне важно, чтобы об этих случаях сообщали в полицию. Если у кого-то есть информация о возможном преступлении, связанном со взяточничеством, или если кто-то подозревает, что взятка была получена, свяжитесь с нами, написав письмо на korruptsioonivihje@politsei.ee или позвонив по номеру 612 3657», - объяснил Мати Омблер.