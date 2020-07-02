С подозревающимся в домогательствах директором оперы «Эстония» Айваром Мяэ приостановлен договор

Совет театра «Эстония» на внеочередном собрании 2 июля продолжил обсуждение вопроса о безопасности коллектива и творческой среды в опере. В итоге совет принял решение приостановить трудовой договор с директором оперы Айваром Мяэ на два месяца.
Совет также принял решение заключить договор с экспертом по трудовому праву. До 14 августа к нему могут обратиться нынешние и прошлые сотрудники оперы «Эстония», им будет гарантирована анонимность. Соответствующая информация и контакты будут опубликованы на внутренних каналах театра и на веб-странице, сообщила опера «Эстония» в своем пресс-сообщении.
На собрании совета также было принято решение дополнить внутренний устав театра «Эстония» понятиями и правилами, как в будущем будут безопасно и бережно решаться проблемы в театре.
Совет считает необходимым организовать для всех работников курсы, как оперативно замечать и решать ситуации, в которых проявляются проблемы с соблюдением стандартов руководства и правил рабочей среды.
Мяэ больше не намерен лично давать комментарии
Также театр передал обращение Мяэ: «Я уже объяснился перед журналистами и общественностью и принес публичные извинения, то же я сделал перед всем коллективом «Эстонии». Чтобы обеспечить независимое расследование полиции, я не считаю правильным более публично комментировать данную тему. Для своей защиты я обратился к правовому консультанту, присяжному адвокату Паулю Кересу. Мы пришли к соглашению, что он обладает исключительной компетенцией давать СМИ дополнительные комментарии, если по его оценке это возможно и обосновано».