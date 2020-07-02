С подозревающимся в домогательствах директором оперы «Эстония» Айваром Мяэ приостановлен договор

Совет также принял решение заключить договор с экспертом по трудовому праву. До 14 августа к нему могут обратиться нынешние и прошлые сотрудники оперы «Эстония», им будет гарантирована анонимность. Соответствующая информация и контакты будут опубликованы на внутренних каналах театра и на веб-странице, сообщила опера «Эстония» в своем пресс-сообщении.

На собрании совета также было принято решение дополнить внутренний устав театра «Эстония» понятиями и правилами, как в будущем будут безопасно и бережно решаться проблемы в театре.

Совет считает необходимым организовать для всех работников курсы, как оперативно замечать и решать ситуации, в которых проявляются проблемы с соблюдением стандартов руководства и правил рабочей среды.

Мяэ больше не намерен лично давать комментарии