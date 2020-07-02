Вице-канцлер Дмитрий Егоров при первой возможности покинет свой пост

Это означает, что налогово-таможенная политика Эстонии за короткий промежуток времени останется без двух руководителей высшего звена. Сегодня также гендиректор Налогово-таможенного департамента Вальдур Лайд сообщил, что с сентября покидает свою должность, чтобы перейти на работу в частный сектор.

А вице-канцлер Дмитрий Егоров перейдет на работу в Международный валютный фонд (МВФ). К новой работе Егоров должен был приступить еще в апреле. «Провел уже несколько прощальных посиделок, но вспышка вируса и бумажная волокита МВФ удерживают меня на этом месте работы», - сказал Егоров.

Он будет резидировать в Вене, управляя в течение следующих двух лет миссией МВФ на Балканах.