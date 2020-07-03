Зловещая достопримечательность? Аккумулятор, работающий на плохой энергетике? Объект, призванный будоражить генетическую память? Перспективная недвижимость? Музей? Жуткое место, заслуживающее проклятия? Историческое военное сооружение? Все это о Батарейной тюрьме. Она же - морская крепость, построенная в 1827 году по указу российского императора Николая I.

Любители старины, краеведы, экскурсоводы и просто таллиннцы, запомните этот день - 3 июля 2020 года. Запомните - и начинайте отсчет. Через три недели во внутренний двор Батарейной тюрьмы, которая на протяжении всей истории была закрытой территорией, можно будет зайти и посмотреть на тюремные стены изнутри, а также посетить, например, концерт или спектакль. Это сегодня торжественно пообещал новый хозяин Батарейной - Урмас Сыырумаа.

Напомним, Эстонская республика в лице Riigi Kinnisvara в феврале того года продала с аукциона Батарейную морскую крепость единственному участнику торгов, владельцу U.S. Invest Урмасу Сыырумаа. Новым владельцем Батарейной морской крепости является фирма с говорящим названием Nikolai Esimene OÜ, дочерняя компания U.S. Invest AS. Стоимость сделки составила 4,601 млн евро.

Огромную территорию Батарейной снаружи можно обойти почти по периметру. Со стороны улицы Каларанна идите вдоль круглой стены, а сразу за прилепленным к ржавой караульной вышке жилым домом сверните налево.

Перед вами откроется небольшая площадка с мемориальным камнем, посвященным памяти уничтоженным в тюрьме 878 евреям из Франции, Германии и Литвы. Чуть ниже - и вход на выставку. Но это уже другая история, а пока посмотрим вокруг... Козырек над низким окном, сейчас заросший полевыми цветами, памятные доски, колючая проволока, опять караульные вышки... Батарейная тюрьма - самая страшная тюрьма Эстонии всех времен, и ее призрак все еще здесь.

Затем вам придется выйти обратно на Каларанна, пройти вперед, к строящемуся возле Рыбного рынка очередному модному жилому комплексу. Если пойдете по тропинке вдоль моря, увидите тюрьму с другой стороны.

Батарейная тюрьма со стороны моря. ФОТО: Вера Копти.

Сегодня автору удалось попасть и внутрь тюремного здания. Хотя наша встреча с собственниками Батареи была посвящена совершенно другой теме, не воспользоваться возможностью пройтись по этажам и коридорам в полном одиночестве было бы непростительно.

В нос сразу бьет запах пыли, плесени, штукатурки, металла и чего-то еще. Не знаю. Может быть, страха. Или опасности. Не знаю, пахнет ли сам страх, но объятые страхом люди точно издают запах.

В тюремных коридорах много наносного, относящегося к тому времени, когда тюрьма была уже закрыта. Кто тут резвился? Художники-неформалы, студенты? Сейчас это уже не так важно. Собственники, безусловно, оставят на стенах лучшие граффити, да и музейная часть явно сохранится в назидание потомкам, остальные помещения приведут в порядок, отчистят, оштукатурят и, как принято в таких случаях говорить, вдохнут в них новую жизнь. Поэтому хочется сохранить для истории кадры, снятые именно сегодня в Батарейной тюрьме.

Свечи перед иконами зажег Урмас Сыырумаа в знак памяти обо всех погибших в этих стенах. Очень символично. Сыырумаа сказал, что верит: чем больше людей будет приходить сюда с добрыми намерениями, тем быстрее будет побеждена плохая энергетика этого места.

«Мы поговорили с Сыырумаа о том, что он хочет сделать с Батарейной тюрьмой, что можно сделать со зданиями для пожизненно заключенных и так далее. Я хочу, чтобы там сохранились нары и все остальное, о чем мы условились. Поэтому сегодня для меня счастливый день. Я верю, что через шесть лет Батарейная тюрьма будет приведена в порядок», - сказал в интервью Postimees заведующий Таллиннским отделом охраны памятников старины Борис Дубовик вскоре после продажи тюрьмы.

Поскорей бы прошли обещанные шесть лет! И сегодня сделан первый шаг: при скоплении журналистов и архитектурной общественности был начат снос прогулочных камер во внутреннем дворе тюрьмы. Двор будет превращен в атриум, вход в него станет открытым для горожан. Затем займутся променадом вокруг. Но это только первый этап.

Уже в начале августа будет объявлен архитектурный конкурс на лучшую идею проекта реставрации и реконструкции Батарейной тюрьмы. Комплекс будет состоять из двух частей: исторические здания и новые, которые придется спроектировать и построить. Работа будет вестись параллельно в двух направлениях.

Сегодня, 3 июня 2020 года была сломана первая стена прогулочного бокса для заключенных. Через три недели территорию обещают открыть для горожан.