Напомним, Эстонская республика в лице Riigi Kinnisvara в феврале того года продала с аукциона Батарейную морскую крепость единственному участнику торгов, владельцу U.S. Invest Урмасу Сыырумаа. Новым владельцем Батарейной морской крепости является фирма с говорящим названием Nikolai Esimene OÜ, дочерняя компания U.S. Invest AS. Стоимость сделки составила 4,601 млн евро.