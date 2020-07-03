Полиция задержала начинающего водителя, разогнавшегося до 183 км/ч

Так, в начале этой недели Rus.Postimees писал о 21-летнем водителе BMW, который на шоссе Таллинн - Нарва разогнался до 185 км/ч, за что получил 15 дней ареста и лишился водительских прав. Видимо, подобное наказание не сильно пугает водителей. По сообщению Центра надзора за дорожным движением, в четверг поздно вечером в поле зрения патрульных попался автомобиль, гнавший по дороге со скоростью 183 км/ч.

За рулем оказался 19-летний «кленовый лист». Водителя, превысившего максимально разрешенную скорость (до получения полноценных прав начинающий водитель может ездить не более 90 км/ч — прим.ред.) как минимум на 87 км/ч, задержали.

Сегодня молодой человек предстал перед Харьюским уездным судом, который приговорил нарушителя к 10 дням ареста. Также его лишили водительских прав на восемь месяцев.