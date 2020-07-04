Яна Тоом: времена, когда профпригодность измеряли количеством эстонских генов, прошли и не вернутся

«Государственный муж должен бы радоваться, что в политике представлены и люди других национальностей. Но нет, этим, оказывается, можно угрожать. Да еще так, как интеллигентный человек никогда не сделает - пересказывая приватный разговор и не упоминая при этом, каким был ответ, - пишет Тоом. - Действительно, пора на покой. Те времена в эстонской политике, когда успеха добивались распространением слухов, а профпригодность измеряли количеством эстонских генов, прошли и не вернутся».