Яна Тоом: времена, когда профпригодность измеряли количеством эстонских генов, прошли и не вернутся

Депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом, комментируя слова Марта Хельме, написала на своей странице в Facebook, что стигматизация Ида-Вирумаа и разделение общества на своих и чужих со стороны министра внутренних дел не неожиданны, но, тем не менее, недопустимы.
«Государственный муж должен бы радоваться, что в политике представлены и люди других национальностей. Но нет, этим, оказывается, можно угрожать. Да еще так, как интеллигентный человек никогда не сделает - пересказывая приватный разговор и не упоминая при этом, каким был ответ, - пишет Тоом. - Действительно, пора на покой. Те времена в эстонской политике, когда успеха добивались распространением слухов, а профпригодность измеряли количеством эстонских генов, прошли и не вернутся».
Напомним, что уходящий с поста председателя EKRE Март Хельме в cвоем выступлении на конгрессе партии в субботу рассказал о беседе с премьер-министром Юри Ратасом, в которой напомнил главе правительства, что в Таллинне власть находится не в руках эстонцев, а лет через 20 вся Эстония превратится в Ида-Вирумаа, если не ограничить миграцию и приток иностранной рабочей силы в Эстонию.